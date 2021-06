Vídeo registra tornado que deixou mais de cem feridos na República Tcheca

Imagens do Twitter de Filip Horky, jornalista do canal de TV Seznam

Um tornado destruiu dezenas de casas nesta quinta-feira (24) em cidades do sudeste da República Tcheca. Os serviços de emergência anunciaram que ao menos cem pessoas ficaram feridas. O ministro do Interior, Jan Hamacek, alertou que a tempestade pode ter feito mortos, já que equipes de resgate tentam localizar pessoas sob os escombros.

Publicidade Leia mais

O fenômeno raro pode ter atingido ventos de de 267 km/h a 322 km/h, de acordo com um meteorogista tcheco. Se essa velocidade for confirmada, trata-se do tornado mais forte já registrado na era moderna na Europa Central.

"Estimamos que entre 100 e 150 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças e idosos", disse uma porta-voz dos serviços de emergência, Michaela Bothova, à televisão tcheca. “Todos os recursos disponíveis foram mobilizados e estão a caminho da região de Hodonin, onde várias cidades foram atingidas pelo tornado”, escreveu Jan Hamacek no Twitter.

"O governo estuda mobilizar militares, se for necessário", informou Hamacek, acrescentando que equipes de resgate austríacas e eslovacas são esperadas nos locais atingidos pelo tornado para ajudar os colegas tchecos.

Em Hodonin, uma cidade na fronteira com a Eslováquia, uma casa de repouso foi atingida. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver prédios destruídos, árvores arrancadas, além de incêndios. Dezenas de feridos foram internados no hospital Hodonin depois que o tornado atingiu um ônibus.

Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes řádilo tornádo.



Zdroj foto: https://t.co/Cw0D0b7YZS pic.twitter.com/UZZqsIvA9X — Filip Horký (@FilipHorky) June 24, 2021

O prefeito de Hrusky, citado pela agência de notícias tcheca, disse que a metade desse vilarejo foi devastada pelo tornado.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro