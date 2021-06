Variante Delta avança na França e deve representar até 90% dos casos na Europa até agosto

Na França, a variante Delta inicialmente detectada na Índia, representa agora "entre 9 e 10%" dos novos casos positivos, um aumento acentuado em relação à semana passada, disse o governo. AFP - LUCAS BARIOULET

Texto por: RFI 4 min

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, e o ministro da Saúde, Olivier Véran, visitam nesta quinta-feira (24) a região de Landes, no sudoeste do país, onde a Delta já representa 70% dos casos positivos detectados, de acordo com o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal.