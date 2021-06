Ataque a faca no sul da Alemanha deixa pelo menos três mortos e vários feridos

Um importante dispositivo policial foi mobilzado e rapidamente o agressor foi capturado. AP - Karl-Josef Hildenbrand

Texto por: RFI 2 min

Um homem atacou várias pessoas com uma faca no centro da cidade de Wurtzburgo, no sul da Alemanha, nesta sexta-feira (25). Pelo menos três morreram. O agressor foi detido e a polícia ainda investiga as causas do crime. O ataque aconteceu por volta das 17h pelo horário local (12h em Brasília). Segundo a imprensa alemã, que não cita suas fontes, três pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas.