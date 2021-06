Nova lei que autoriza eutanásia em casos restritos entra em vigor na Espanha

A eutanásia passa a ser legal a partir desta sexta-feira (25) na Espanha. Getty Images

Texto por: RFI 3 min

A lei que autoriza a prática no país entrou em vigor nesta sexta-feira (25), tornando o país um dos poucos no mundo a permitir que um paciente com uma doença incurável possa morrer para colocar fim a seu sofrimento.