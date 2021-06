Em 1° encontro com EUA, novo chanceler de Israel expressa reservas sobre acordo com Irã

O secretário de Estado americano se reuniu neste domingo, 27 de junho de 2021, em Roma, com o ministro das Relaçéoes Exteriores de Israel, Yair Lapit.

Os novos chefes da diplomacia americana e israelense se encontraram pela primeira vez neste domingo (27), em Roma. O secretário de Estado Antony Blinken, em viagem de três dias à Itália, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, que foi o arquiteto da nova coligação no poder em Israel.

O encontro aconteceu em meio às negociações que visam trazer de volta os Estados Unidos ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, abandonado unilateralmente pelo ex-presidente Trump. Israel é contra esse acordo e o chanceler Yair Lapid não perdeu tempo em assinalar a oposição de seu governo ao chefe da diplomacia americana.

"Israel tem sérias reservas sobre o acordo nuclear do Irã que está sendo elaborado em Viena. Acreditamos que a forma de discutir estas divergências é por meio de conversas diretas e profissionais, não em entrevistas coletivas", afirmou Lapid a Antony Blinken.

Ele também declarou que durante os "últimos anos foram cometidos erros" na relação bilateral entre a administração do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a do ex-presidente Donald Trump. "Vamos consertar os erros juntos", indicou o chanceler israelense.

Lapid assumiu o ministério das Relações Exteriores em 13 de junho. Idealizador da coalizão heterogênea que afastou Netanyahu do poder, ele ocupará o cargo de primeiro-ministro no lugar do nacionalista Naftali Bennett em agosto de 2023, segundo um acordo de governo. O ministro acusou Netanyahu de ter colocado em risco o tradicional apoio dos Estados Unidos a Israel ao se aliar ao Partido Republicano de Trump.

Cessar-fogo entre Israel e Hamas

O chanceler israelense viajou a Roma para reunir-se com Blinken. Além das negociações para restabelecer o acordo de Viena de 2015 sobre a capacidade nuclear do Irã, a preservação do frágil cessar-fogo em Gaza após a recente guerra de 11 dias entre Israel e o movimento palestino Hamas também esteve na pauta de discussões. Blinken e Lapid desejam trabalhar para manter a trégua que entrou em vigor em 21 de maio.

O secretário de Estado americano encerra na Itália um giro europeu que também o levou a França e Alemanha. Em Roma, Antony Blinken se encontra ainda nesta segunda-feira (28) com o papa Francisco e participa de reuniões do G20 e da coalizão internacional que luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico.

