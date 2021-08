Incêndios avançam na Grécia e se aproximam de Atenas

Na Grécia, 16 pessoas feridas nos violentos incêndios florestais que devastam parte do país há vários dias foram hospitalizadas nas últimas horas.

A capital da Grécia voltou a acordar nesta sexta-feira (6) com o odor e a fumaça de um incêndio que voltou a atingir na véspera o monte Parnitha, queimando mais de 1.200 hectares. Vários países europeus ajudam com envio de equipamentos e pessoal.

Publicidade Leia mais

Auxiliados por colegas franceses, os bombeiros gregos lutavam nesta sexta-feira (6) contra um incêndio violento a 30 km de Atenas, onde cinco pessoas ficaram feridas, cinco localidades foram isoladas, e várias casas foram destruídas.

Dezesseis pessoas, com queimaduras leves ou problemas respiratórios, foram hospitalizadas nos últimos dois dias, devido aos grandes incêndios nas proximidades de Atenas e em várias regiões da Grécia.

"Uma dezena de pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios na clínica de Istiea, na ilha de Eubeia, incluindo dois bombeiros", afirmou o ministro grego da Saúde, Vassilis Kikilias.

Além disso, um bombeiro e cinco habitantes sofreram queimaduras leves no incêndio que afeta localidades do norte de Atenas. Os seis foram hospitalizados, informou a agência grega de notícias ANA.

"Nosso país enfrenta uma situação extremamente crítica" declarou na quinta-feira (5) à noite o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em referência às dezenas de incêndios que afetam o país há uma semana, em meio a uma intensa onda de calor.

"Enfrentamos condições sem precedentes, pois vários dias de forte calor transformaram todo país em um barril de pólvora" completou.

Na Grécia, 16 pessoas feridas nos violentos incêndios florestais que devastam parte do país há vários dias foram hospitalizadas nas últimas horas. AP - Thanassis Stavrakis

Vizinhos europeus mandam ajuda

A localidade de Afidnes, 30 km ao norte de Atenas, sofre com chamas mais violentas, intensificadas pelo vento. A estrada que liga Atenas ao norte do país e a rodovia nacional foram bloqueadas por precaução.

Pelo menos 450 bombeiros gregos trabalham para conter o fogo, auxiliados por apoio aéreo e veículos terrestres.

A Proteção Civil grega anunciou que aguarda o apoio de aviões procedentes da França e da Suécia, assim como veículos e bombeiros da Romênia e três helicópteros da Suíça.

O Chipre já enviou 40 bombeiros e dois aviões. Uma delegação de ajuda israelense viajará para a Grécia com 15 bombeiros.

O vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias, afirmou que 57 dos 99 incêndios contabilizados na quinta-feira permaneciam ativos durante a noite, em particular na ilha de Eubeia e no Peloponeso, nas regiões oeste e leste do país, onde a situação continuava preocupante nesta sexta-feira.

(com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro