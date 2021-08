Sangue ou solo: Na Itália, Olimpíada reacende discussão sobre o direito à cidadania

Nascido no Texas, o italiano Lamont Marcell Jacobs comemora o ouro na prova 4x100 ALEKSANDRA SZMIGIEL POOL/AFP/File

Texto por: RFI 3 min

Com 40 medalhas conquistadas na Olimpíada de Tóquio, a Itália poderia estar comemorando seu recorde de conquistas, obtido com ajuda de atletas nascidos no exterior. No entanto, a exposição internacional dos esportistas reacendeu o debate sobre as condições de acesso à cidadania italiana e a dificuldade de atletas nascidos no território europeu em obter a nacionalidade.