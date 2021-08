Alemanha: Polícia investiga misterioso envenenamento de sete pessoas em universidade de Darmstadt

O Ministério Público de Darmstadt, no oeste da Alemanha, abriu uma investigação nesta terça-feira (24) sobre "tentativas de assassinato" por envenenamento no campus da prestigiada universidade técnica da cidade. Sete pessoas foram vítimas de um "ataque com veneno", disseram os investigadores. Um estudante de 30 anos se encontra em estado crítico de saúde.

As vítimas consumiram alimentos ou bebidas em que "uma substância nociva" foi introduzida, em particular em embalagens de leite e recipientes de água "entre sexta e segunda-feira", de acordo com um comunicado conjunto da polícia e do Ministério Público. Depois de passar mal, as sete pessoas foram hospitalizadas na tarde de segunda-feira (23). O caso mais preocupante envolve um estudante de 30 anos, que permanece internado entre a vida e a morte.

De acordo com o jornal Bild, todas as vítimas, alunos e funcionários, consumiram bebidas de uma máquina de venda automática e de um refeitório do Instituto de Ciência de Materiais. Na sequência, além do mal-estar, todos perceberam que seus braços e pernas estavam ficando azulados.

A substância tóxica exata não pôde ser identificada até o momento, mas é caracterizada por um "odor acre" peculiar, de acordo com os investigadores. Especialistas da polícia criminal do estado de Hesse, onde fica Darmstadt, têm acesso a produtos apreendidos pela polícia, cuja ingestão pelas vítimas levou ao aparecimento de sintomas. Um grupo de 40 investigadores foi criado para tentar elucidar esses envenenamentos misteriosos.

A polícia está recomendando a todas as pessoas que não se sintam bem ou exibam sintomas como "coloração azulada nas extremidades" do corpo a entrar imediatamente em contato com um médico. Alunos, professores e funcionários foram orientados a não consumir mais alimentos e bebidas armazenados nas dependências do campus.

"Estamos chocados com um crime cometido em nossa universidade", disse a reitora Tanja Brühl.

Durante a madrugada de segunda para terça-feira, a polícia vasculhou todos os prédios do campus, mas sem grandes descobertas. "Atualmente não há perigo agudo" nas instalações, declarou a polícia.

"Cidade da ciência"

Desde 1997, Darmstadt é denominada "a cidade da ciência". O município de cerca de 160 mil habitantes, a 33 km ao sul de Frankfurt, tem uma longa tradição universitária. Além da Universidade Técnica de Darmstadt, fundada em 1877, a localidade conta com outros dois institutos de ensino superior e diversos estabelecimentos ou organismos de pesquisa, como o Centro de Tecnologia e Inovação (TIZ), a Câmara de Ciências e Congressos (Darmstadtium), o Centro de Pesquisa sobre Íons Pesados (GSI) e o Grupo de Coordenação de Satélites Meteorológicos, entre outros. Um dos locais mais famosos da cidade é o Centro de Controle de Operações da Agência Espacial Europeia (ESA).

Com informações da AFP

