União Europeia quer apoio de vizinhos do Afeganistão para se proteger de onda migratória

Refugiados afegãos no aeroporto de Londres após evacuação. © Saeed Ali Achakzai, Reuters

Texto por: RFI 7 min

A União Europeia (UE) quer contar com os países vizinhos do Afeganistão para acolher as pessoas que deixem o país fugindo dos talibãs. Representantes dos 27 países do bloco, reunidos nesta terça-feira (31) em Bruxelas, tentam entrar em acordo sobre critérios comuns para acolher migrantes no continente europeu. O objetivo é evitar uma crise migratória como a de 2015, quando chegaram à Europa mais de uma milhão de pessoas fugindo da guerra da Síria.