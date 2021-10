Ex-presidente da Geórgia Mikheil Saakachvili é preso ao retornar do exílio

O ex-presidente da Geórgia e líder da oposição Mikheil Saakachvili foi preso, nesta sexta-feira (1) ao retornar ao país, após um exílio de oito anos. Às vésperas das eleições municipais, a volta do opositor pode aumentar a crise política que o país atravessa há dois anos.

Publicidade Leia mais

“O terceiro presidente da Geórgia, Mikheil Saakachvili, foi detido e enviado à prisão”, declarou o primeior-ministro Irakli Garibachvili durante uma coletiva com a imprensa. Segundo ele, a polícia seguiu os movimentos de Saakachvili desde a Ucrânia e “decidiu por uma operação no lugar e no momento onde havia menos obstáculos para a prisão.”

Até o anúncio da detenção, a dúvida persistia sobre a presença do ex-presidente no país, segundo o correspondente da RFI em Tbilisi, Régis Genté. Saakachvili publicou na noite passada no Facebook vídeos onde dizia estar na cidade balneária de Batoumi, às margens do mar Negro, na fronteira com a Turquia.

O governo da Geórgia afirmava que Saakachvili não estava no país e que tinha informações de que ele não tinha atravessado a fronteira com a Ucrânia, onde residia e dirigia um Comitê do conselho nacional de reformas.

Saakachvili, que foi presidente de 2004 a 2013, era procurado por “abuso de poder” e foi condenado a 6 anos de prisão em 2018. Mas, segundo ele, o motivo da prisão é puramente político.

Eleições

O ex-presidente não revelou como teria entrado no país, e preferiu convocar seus apoiadores a votar em massa no domingo (3) contra o partido no poder. Ele também pediu que se mobilizassem para impedir sua prisão.

A volta e a detenção do ex-presidente, de 53 anos, pode aumentar a crise política na Geórgia, onde são realizadas eleições locais vistas como cruciais para o partido no poder, o "Sonho georgiano", e para a oposição.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro