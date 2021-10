Agência europeia autoriza aplicação de terceira dose de vacina Pfizer para maiores de 18 anos

A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta segunda-feira (4) a administração de uma terceira dose da vacina BioNTech-Pfizer contra a Covid-19 em pessoas acima de 18 anos. A autorização é um primeiro passo para a expansão do reforço de imunização nos países da União Europeia.

O comunicado publicado pelo órgão sanitário europeu afirma que, em pacientes entre 18 e 55 anos, a aplicação de uma terceira dose da vacina de RNA seis meses após a segunda dose gera aumento no nível de anticorpos contra a Covid.

"Com base nesses dados, o Comitê conclui que uma dose de reforço pode ser considerada ao menos seis meses após a aplicação da segunda dose para adultos com mais de 18 anos", afirma o texto.

A agência diz que não foram encontrados indícios de aumento no risco cardíaco de quem toma a terceira dose a partir dos 18 anos, mas seguirá monitorando novos dados.

A bandeira verde dada pela agência europeia é apenas o primeiro passo para uma possível expansão no reforço vacinal contra a Covid-19 na União Europeia. No entanto, a decisão da estratégia vacinal cabe a cada um dos países membros. Até o momento, os países europeus têm adotado medidas diferentes em relação ao reforço.

Na França, a terceira dose já está sendo aplicada para pessoas com mais de 65 anos que tomaram a segunda dose de sua vacina RNA há mais de seis meses ou pacientes imunodeprimidos. Na Alemanha, a terceira dose está sendo aplicada em grupos de risco, como idosos que vivem em casas de repouso e pessoas com outras fragilidades de saúde.

Prazo deve ser reduzido para pacientes imunodeprimidos

O comunicado da agência europeia recomendou ainda a redução no prazo para aplicação da terceira dose em pessoas com sistema de imunidade fragilizado.

Pessoas desse grupo de risco que tomaram as vacinas da Moderna ou da BioNTech-Pfizer devem receber um reforço a partir de 28 dias após a aplicação de sua segunda dose.

"Apesar de ainda não haver evidência direta de que a capacidade de produzir anticorpos nesses pacientes garanta proteção contra a Covid-19, é esperado que a dose extra aumente a proteção ao menos em alguns pacientes", diz o texto.

Até o momento, 73,5% da população da União Europeia com mais de 18 anos tomou as duas doses do imunizante contra a Covid-19, segundo dados do ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças).

