Entre polêmicas e acusações, premiê tcheco Andrej Babis vence legislativas

O primeiro-ministro tcheco, o magnata populista Andrej Babis, que venceu as eleições legislativas encerradas neste sábado (9), sem obter uma maioria. Praga, 7 de outubro de 2021.

O primeiro-ministro tcheco, o magnata populista Andrej Babis, venceu as eleições legislativas encerradas neste sábado (9), mas sem obter uma maioria. A formação de um novo governo, portanto, pode levar semanas ou meses de negociações.

Publicidade Leia mais

Após 80% dos votos apurados, o partido de Babis, ANO, obteve 28% dos votos – o que equivale a 75 dos 200 assentos no Parlamento – apesar das disputas travadas com a União Europeia e de estar supostamente envolvido no escândalo dos Pandora Papers.

Por sua vez, a aliança Juntos, formada pelos Cívicos Democratas (direita), TOP09 (centro-direita) e Cristãos Democratas (centro-direita), obteve 26% dos votos. Outra aliança antissistema, do Partido Pirata e do movimento Prefeitos Independentes (STAN), alcançou 15%. Essas duas alianças poderiam formar um governo se se unissem, já que juntas têm mais de 50% dos assentos no Parlamento (103 de 200), de acordo com a televisão tcheca.

Já o Partido Comunista teve o seu pior desempenho - com apenas 3,81% - e, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, não terá representação parlamentar, pois não superou os 5% necessários.

Babis, de 67 anos, é acusado de suposta fraude em subsídios da União Europeia, que o critica por conflito de interesses como empresário e político. No fim de semana passado, a investigação internacional dos "Pandora Papers" revelou que, em 2009, ele usou dinheiro de empresas em paraísos fiscais para adquirir algumas propriedades, incluindo um castelo no sul da França.

Andrej Babis, que votou esta manhã na cidade de Lovosice, pediu "estabilidade nestes tempos instáveis". "Não devemos mudar o governo agora", frisou.

Quinta fortuna tcheca

Quinta maior fortuna da República Tcheca, de acordo com a Forbes, Babis chefia um governo minoritário com os social-democratas, tacitamente apoiado pelo Partido Comunista que liderou a ex-Tchecoslováquia entre 1948 e 1989 e do qual o primeiro-ministro fazia parte.

Ele enfrenta a oposição de dois grupos, cuja popularidade disparou no início do ano, quando este país da Europa Central liderou as estatísticas mundiais de mortes e infecções por coronavírus por habitante. Por um lado, há uma aliança entre o Partido Pirata - contrário ao poder dominante - e o centrista Prefeitos Independentes. Por outro, a coalizão Juntos, formada pelo Partido Democrático Cívico de Direitas, o TOP09 (centro-direita) e a União Democrática Cristã (centro).

Os dois grupos chegaram a ultrapassar o movimento populista ANO nas pesquisas, mas o primeiro-ministro rapidamente partiu para o ataque e fez a balança pender novamente a seu favor, ameaçando um futuro incerto para o país caso seus rivais ganhassem.

A economia da República Tcheca, de 10,7 milhões de habitantes e membro da União Europeia, está se recuperando após a pandemia. O recente aumento nas pensões e salários da administração pública disparou o déficit público.

Ataques à imigração

Em sua campanha, o ANO atacou a imigração em condições clandestinas e se comprometeu a proteger os veículos movidos a combustíveis fósseis, ou a matriz energética tradicional tcheca, que é baseada na energia nuclear.

Entre os outros partidos que competem nas eleições, está o movimento de extrema-direita antimuçulmano Liberdade e Democracia Direta (SPD), liderado pelo empresário nascido em Tóquio Tomio Okamura. As pesquisas também apontam para uma hecatombe dos social-democratas e comunistas, que podem até ficar sem representação, se não excederem o mínimo de 5% dos votos necessários para entrar no Parlamento.

A nomeação do primeiro-ministro cabe ao presidente pró-russo Milos Zeman, aliado de Babis. De acordo com Josef Mlejnek, analista da Universidade Carlos de Praga, o chefe de Estado "fará o que puder para manter" o partido de Babis no poder.

(Com informações AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro