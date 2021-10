Premiê theco Andrej Babis perde eleições após reviravolta nos resultados

O primeiro-ministro tcheco, o magnata populista Andrej Babis, foi derrotado neste sábado (9) por uma pequena margem nas eleições legislativas por uma aliança de centro-direita, de acordo com resultados finais que mostraram uma reviravolta insperada da situação.

Publicidade Leia mais

Os primeiros dados divulgados davam Babis como o vencedor com uma vantagem ampla, como mostravam as pesquisas, mas essa vantagem diminuiu à medida que foram contabilizados os votos nas grandes cidades. Após a apuração de mais de 99,9% dos votos, a aliança de centro-direita Juntos obteve 27,78% dos votos, enquanto o movimento populista ANO, de Babis, aparecia em segundo com 27,14%.

A aliança Juntos, formada pelos Cívicos Democratas (direita), TOP09 (centro-direita) e Cristãos Democratas (centro-direita), poderá se aliar com outras forças, como o Partido Pirata e o movimento Prefeitos e Independentes (STAN), para somar os assentos necessários e garantir maioria no Parlamento.

Babis deve se encontrar com o presidente Milos Zeman, neste domingo (10), na tentativa de se manter no poder, apesar da derrota nas legislativas. A aliança de oposição de centro-direita dispõe de uma maioria de 108 cadeiras no Parlamento.

Babis, de 67 anos, se viu enfraquecido pelo desacordo com a União Europeia, o suposto envolvimento no escândalo dos "Pandora Papers" e a situação sanitária da República Tcheca no início do ano, quando o país liderava a estatística mundial de mortes por infecções de coronavírus por habitante.

O empresário dos setores agroalimentar, químico e de mídia é acusado de suposta fraude em subsídios da União Europeia, que o denuncia por seu conflito de interesses como empresário e político.

No fim de semana passado, a investigação internacional "Pandora Papers" revelou que, em 2009, ele usou dinheiro de empresas em paraísos fiscais para adquirir algumas propriedades, incluindo um castelo no sul da França. Babis, que votou esta manhã na cidade de Lovosice, pediu "estabilidade nestes tempos instáveis"."Não devemos mudar o governo agora", frisou.

"Uma mudança"

A nomeação do primeiro-ministro é responsabilidade do presidente pró-russo Milos Zeman, ex-aliado de Babis. Jane Selucka, uma cidadã que votou neste sábado em Zadni Treban, no sudoeste de Praga, queria mudança."Ontem eu vi ua interesse extraordinário no voto, foi surpreendente. As pessoas querem realmente uma mudança que melhore nossas vidas", declarou á AFP.

Quinta fortuna tcheca de acordo com a Forbes, Babis chefia um governo minoritário com os social-democratas, tacitamente apoiado pelo Partido Comunista, que liderou a ex-Tchecoslováquia entre 1948 e 1989 e do qual o primeiro-ministro fazia parte.

Mas os comunistas tiveram o pior desempenho de sua história nas legislativas e não superaram a marca de 5% de votos necessários para entrar no Parlamento, do qual não farão parte pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

Entre os demais partidos que competem nas eleições, destaque para o movimento de extrema direita anti-muçulmano Liberdade e Democracia Direta (SPD), liderado pelo empresário nascido em Tóquio Tomio Okamura, que obteve quase 10% dos votos.

Recuperação econômica

A economia da República Tcheca, de 10,7 milhões de habitantes e membro da União Europeia, está se recuperando após a pandemia, mas o recente aumento nas pensões e salários da administração pública fez o déficit público disparar. Em sua campanha, o movimento populista de Babis atacou a imigração em condição clandestina e se comprometeu a proteger os veículos movidos a combustíveis fósseis, ou a matriz energética tradicional tcheca, que é baseada na energia nuclear.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro