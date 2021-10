Polônia quer construir muro para impedir que migrantes cruzem a fronteira com Belarus

Migrantes na fronteira de Bemarus com a Polônia, na aldeia de Usnarz Gorny, Polônia. Milhares de pessoas que viajaram para Belarus nas últimas semanas foram empurradas na fronteira por guardas bielorrussos. A União Européia condenou as ações bielorrussas como uma forma de "guerra híbrida" contra o bloco. AP - Czarek Sokolowski

Texto por: RFI 1 min

A Polônia planeja construir um muro para evitar que migrantes cruzem sua fronteira com Belarus, de acordo com um projeto de lei debatido no parlamento polonês nesta quarta-feira (13). O custo de construção do muro é estimado em € 353 milhões e incluirá também a instalação de "detectores de movimento".