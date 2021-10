Agência europeia analisa coquetel de anticorpos da AstraZeneca contra Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos anunciou nesta quinta-feira (14) que começou a avaliar um coquetel de anticorpos AstraZeneca contra a Covid-19, o que pode levar à autorização para seu uso na União Europeia. O laboratório garante que a droga AZD7442, também conhecida como Evusheld, pode ser eficaz na prevenção da infecção viral em pacientes frágeis.

Na última segunda-feira (11), a farmacêutica anglo-sueca informou que testes demostraram que a combinação de anticorpos AZD7442 reduz sintomas graves e mortes por Covid-19. Em todo o mundo, cerca de 3.000 moléculas para atenuar os efeitos da doença são testadas atualmente.

O regulador europeu decidiu analisar os resultados preliminares de estudos clínicos que "sugerem que o medicamento pode ajudar a proteger contra doença", diz o comunicado da EMA. Esta avaliação pode levar vários meses.

Os anticorpos monoclonais, que reconhecem uma molécula específica de um vírus ou bactéria, são versões sintéticas de anticorpos naturais. Eles são administrados a pessoas que já foram infectadas para aliviar as deficiências do sistema imunológico e diferem de uma vacina, pois estimulam o corpo a produzir sua própria resposta imunológica. A vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 é uma das quatro atualmente aprovadas pela EMA.

O ensaio do medicamento AZD7442 "produziu uma redução estatisticamente satisfatória em casos graves de Covid-19 ou mortes relacionadas à doença em comparação com o placebo, em pacientes ambulatoriais com sintomas leves a moderados" da doença, de acordo com a AstraZeneca. O ensaio clínico envolveu 903 pessoas, 90% das quais eram pacientes com alto risco de desenvolver formas graves da Covid-19.

A empresa farmacêutica suíça Roche entrou com uma ação na segunda-feira para comercializar seu coquetel de anticorpos sintéticos Ronapreve na União Europeia.

Na semana passada, a EMA anunciou que em poucos dias poderá começar a examinar uma pílula produzida pelo laboratório americano Merck.

(Com informações da AFP)

