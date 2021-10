Noruega: autor de ataque com arco e flecha passa por avalição psiquiátrica

População coloca flores e velas no local onde homem matou cinco pessoas com um arco e uma flecha, em Konsberg, na Noruega, nesta quarta-feira (13).

Um tribunal norueguês determinou a detenção provisória de Espen Andersen Bråthenm, autor do ataque que deixou cinco mortos nesta quinta-feira (13) na cidade Kongsberg. Ele foi enviado para uma clínica, onde será submetido a uma avaliação psiquiátrica. O homem ficará detido durante quatro semanas – as duas primeiras em isolamento total, anunciou a juíza Ann Mikalsen, nesta sexta-feira (15).

Publicidade Leia mais

A Justiça quer esclarecer as dúvidas sobre a saúde mental do acusado e sua responsabilidade penal. O dinamarquês de 37 anos, que se converteu ao Islã há poucos anos, é suspeito de radicalização e reconheceu ter matado cinco pessoas e ferido outras três durante o ataque executado com um arco e uma flecha nas ruas de Kongsberg, no sudeste do país, onde ele mora. "Uma equipe do serviço de saúde o acompanhou na quinta à noite, depois de uma avaliação de seu estado de saúde", disse a procuradora norueguesa, Ann Iren Svane Mathiassen.

Bråthen iniciou uma bateria de testes psiquiátricos para determinar se ele pode ser responsabilizado penalmente por seu gesto. As conclusões devem demorar vários meses. "Tudo indica que tudo não está claro na cabeça do suspeito", declarou seu advogado, Fredrik Neumann, ao jornal VG. "Uma avaliação completa esclarecerá tudo", afirmou.

As autoridades norueguesas suspeitaram, no início, que os ataques tinham uma motivação terrorista, já que o réu afirmou ter se convertido ao Islã, mas não excluem a hipótese de um distúrbio mental. "Não há dúvidas de que o ato leva a pensar em terrorismo, mas o que é importante agora é que a investigação avance e possamos esclarecer as motivações do suspeito", declarou o chefe do serviço de segurança do país, conhecido como PST, Hans Sverre Sjøvold, nesta quinta-feira.

Bråthen, que provavelmente agiu sozinho, de acordo com a polícia, matou quatro mulheres e um homem com idades entre 50 e 70 anos, em vários pontos de Kongsberg, uma pequena cidade de 25.000 habitantes que fica 80 quilômetros ao oeste de Oslo. O novo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, deve visitar a pequena localidade, muito abalada, nesta sexta-feira. Os moradores colocaram flores e velas nas ruas em homenagem às vítimas.

Condenações

Segundo a imprensa norueguesa, Bråthen já havia sido objeto de duas condenações: a proibição no ano passado de visitar dois parentes, depois que ameaçou matar um deles, e por um roubo e compra de haxixe em 2012. Vários meios de comunicação também divulgaram um vídeo de 2017 em que ele pronuncia sua fé muçulmana e faz "advertências".

As autoridades norueguesas conseguiram impedir vários planos de atentados islamitas nos últimos anos. Mas dois ataques da extrema-direita na última década abalaram o país. Em 22 de julho de 2011, o extremista Anders Behring Breivik matou 77 pessoas ao detonar uma bomba nos arredores da sede do governo em Oslo, antes de abrir fogo em um acampamento da juventude do Partido Trabalhista na ilha de Utøya.

Em agosto de 2019, Philip Manshaus atirou contra uma mesquita nos subúrbios de Oslo, antes de ser rendido pela multidão. O atentado não deixou feridos em estado grave. Antes do ataque, Manshaus assassinou por motivação racista sua irmã adotiva, de origem asiática.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro