Bolsonaro chega à embaixada do Brasil em Roma e terá apenas encontro com presidente italiano

Bolsonaro para diante da embaixada brasileira em Roma para falar com apoiadores. Após participar das reuniões do G20, Bolsonaro vai visitar o vilarejo de seus ancestrais no norte do país.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) desembarcou em Roma nesta sexta-feira (29), onde participará da cúpula do G20. Bolsonaro ficará hospedado no Palácio Pamphilj, prédio que sedia a embaixada brasileira em Roma. Enquanto o presidente norte-americano, Joe Biden, encontra o primeiro-ministro e chefe de governo italiano, Mario Draghi, e o francês Emmanuel Macron, a única agenda do brasileiro nesta sexta será com o presidente italiano, Sergio Mattarela.

Publicidade Leia mais

Com informações de Gina Marques, correspondente da RFI em Roma.

No início da tarde, Bolsonaro chegou à embaixada do Brasil e parou para falar com alguns apoiadores, que o aguardavam com bandeiras do Brasil e o chamavam de "Bolsomito".

O presidente não respondeu a perguntas dos jornalistas que ali estavam, mas falou por alguns segundos com seus apoiadores. O presidente agradeceu o reconhecimento e lembrou que visitará na segunda-feira (1) o vilarejo de seu bisavô no norte da Itália.

"Eu vi pelo caminho que as pessoas reconhecem aqui a bandeira do Brasil. Estou muito feliz. Se Deus quiser, na segunda visitarei meus ancestrais", afirmou.

Entre os apoiadores estava Jorge Antônio Ferreira, evangélico que mora em Roma e trazia, além da bandeira do Brasil, a de Israel.

Brasileiros esperam o presidente Jair Bolsonaro com bandeiras do Brasil e de Israel diante da embaixada brasileira em Roma. Bolsonaro está na capital italiana para participar da reunião do G20 © Gina Marques

Visita ao presidente italiano

Bolsonaro almoça na embaixada e só terá como compromisso nesta sexta-feira um encontro às 19h com o presidente italiano, Sergio Mattarela, que não lidera o governo da Itália, país parlamentarista.

O primeiro-ministro italiano Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu e anfitrião da reunião do G20 só deverá encontrar o brasileiro durante o sábado, na reunião com o grupo. Nesta sexta, Draghi encontra individualmente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Biden também conversará a sós com o francês Emmanuel Macron.

Na Itália até a terça-feira (2), Bolsonaro terá uma agenda com olhos voltados para o Brasil e seus eleitores, com visitas que fazem homenagem à família, à religião e aos militares.

Na segunda, ele vai à Anguillara Vêneta, cidadezinha com 4 mil habitantes na região do Veneto no nordeste da Itália, onde nasceu seu bisavô Vittorio Bolzonaro.

Na cidade, ele deve receber o título de Cidadão Honorário do município, dado pela prefeita Alessandra Buoso, da Liga, partido de extrema direita. O título tem causado protestos de políticos italianos, de religiosos católicos e de vários brasileiros que vivem na Itália.

De lá, ele segue para Pádua, onde pretende visitar a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Contudo, seus planos podem mudar, já que a igreja divulgou nesta semana uma nota em que manifesta descontentamento com a concessão do título de cidadão honorário a Bolsonaro.

Na terça-feira, Bolsonaro viajará para Pistoia, onde participará da cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro