Passeio de turista e sanduíche de salame: Bolsonaro descobriu Roma antes de encontrar Mattarella

Passeio a pé pelo centro histórico de Roma e sanduíche de salame, foram os programas da primeira tarde do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) na capital italiana. Bolsonaro chegou a Roma nesta sexta-feira (29).

Por Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

Antes das reuniões do G20 que começarão neste sábado (30), Bolsonaro teve apenas um encontro oficial com o presidente da República italiana Sergio Mattarella às 19 horas (14h no horário de Brasília) na sede presidencial da Palácio do Quirinale. A conversa entre eles durou creca de 30 minutos. Na Itália com o sistema parlamentarista o presidente da Republica exerce a função de tutor da Constituição.

Bolsonaro chegou às 13h43 no Palacio Pamphilj, sede da embaixada do Brasil. Ele foi acolhido por um grupo de apoiadores com bandeiras do Brasil e uma de Israel, que gritavam "Bolsomito!".Ele saiu do carro e falou:"Eu vi pelo caminho que as pessoas reconhecem aqui a bandeira do Brasil. Estou muito feliz. Se Deus quiser, na segunda visitarei meus ancestrais", afirmou.

Diferente do programa que previa um almoço na Embaixada do Brasil em Roma, Bolsonaro saiu pela porta dos fundos da embaixada para evitar a imprensa. Ao lado do seu filho Carlos e cerca de dez acomnpanhantes, ele foi ao Campo de' Fiori, visitou o Panteão e a Fontana di Trevi, onde segundo a tradição, os turistas jogam uma moeda para voltar a Roma.

Bolsonaro não jogou a moeda, de acordo com as pessoas que o acompanharam. Em seguida, entrou em uma salumeria e comeu um sanduiche oferecido pelos donos do local que fizeram questão de apresentar as especialidades italianas entre elas o culatello di Zibello (tipo de presunto) e queijo pecorino com trufas. Esta é a primeira vez que Bolsonaro visita Roma.

"Grande país"

Após o encontro com Matarella, Bolsonaro voltou à embaixada do Brasil e não deu declarações à imprensa. Mas o general Augusto Heleno, que faz parte da comitiva, disse que "o Brasil está procurando mostrar para a Europa a realidade brasileira, e não o que ficam inventando, imaginando".

"O Brasil continua a ser um grande país, importante no contexto mundial e tem que ser tratado com a verdade", disse o general, afirmando que "o desmatamento é uma coisa que nos precupa muito". Em seguida, afirmou: "O exagero que fazem em realação ao desmatamento é lamentável", repetindo o mantra do governo de que o Brasil é um dos países que mais preserva as florestas.

"Nós temos uma imigração italiana enorme no Brasil, é sempre primordial manter boas relações com a Itália", disse Augusto Heleno sobre o encontro de Bolsonaro com Matarella, sem entrar em detalhes sobre o teor da conversa entre os presidentes.

