Reino Unido: Boris Johnson garante que rainha Elizabeth II "está em forma"

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, que deve ficar em repouso por pelo menos mais duas semanas seguindo recomendações médicas, está "em muito boa forma". A declaração foi dada neste sábado (30) pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, à margem da cúpula do G20, que acontece neste final de semana em Roma.

"Falei com Sua Majestade e ela está em muito boa forma", declarou o chefe do governo britânico em entrevista ao canal local Channel. "Ela só precisa seguir os conselhos de seus médicos e descansar um pouco", continuou Johnson. "Acredito que todo o país esteja enviando seus votos para que ela melhore rápido." Os boatos sobre a fragilidade do estado de saúde da rainha da Inglaterra vêm ganhando força nas últimas semanas.

A monarca, que passou uma noite no hospital na semana passada e se submeteu a "exames de rotina", de acordo com o Palácio de Buckingham, precisou cancelar sua ida à COP26 sobre o clima em Glasgow (Escócia, Reino Unido), poucos dias depois de desistir de uma viagem à Irlanda do Norte.

O anúncio, feito pelo palácio nesta sexta-feira (29), ainda informa que a soberana deverá renunciar às viagens oficiais por pelo menos mais duas semanas, mas que ela poderá, entrentanto, continuar a realizar "tarefas leves", incluindo audiências por videoconferência, por exemplo.

A rainha deve cancelar sua participação no festival de 13 de novembro que homenageia os soldados britânicos e da Commonwealth, mas "mantém a intenção" de estar presente no evento que marca o Domingo da Lembrança em Londres, em memória aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, ainda de acordo com o comunicado real. Desde 2017 ela não deposita uma coroa de flores aos pés do monumento, mas sempre assiste a cerimônia da varanda do Ministério das Relações Exteriores, lembrou o jornal Times neste sábado.

Rainha voltou a usar bengala

Os médicos recomendaram repouso à rainha em 20 de outubro, um dia após uma recepção no Castelo de Windsor, onde ela apareceu conversando com seu primeiro-ministro Boris Johnson e o empresário americano Bill Gates. Sua última aparição pública foi na quinta-feira (28), quando entregou, por videoconferência, a medalha de ouro da poesia ao escritor inglês David Constantine.

Um vídeo de 24 segundos transmitido pelo palácio a mostrou sorrindo, discutindo com o poeta à distância. Elizabeth II, que perdeu o marido, o príncipe Philip, em abril passado aos 99 anos, foi vista recentemente andando com o apoio de uma bengala, o que não acontecia desde 2004.

Prêmio recusado

No dia 19 de outubro, a monarca rejeitou um prêmio dedicado para idosos, proposto pela revista Oldie, que já havia premiado o príncipe Philipp. "Sua majestade acredita que você tem a idade que sente e, portanto, não acredita que preencha os critérios para receber o prêmio", anunciou o secretário de Elizabeth II para explicar a decisão. A publicação inglesa, que pretende destoar de "uma imprensa obcecada por juventude e celebridades", propôs ao Palácio de Buckingham conceder o "Oldie of the Year" ("Velho do Ano") à soberana, que está no trono há quase sete décadas.

