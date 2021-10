Em entrevista a TV italiana, Bolsonaro diz que Lula foi financiado por narcotraficantes

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao chegar para o primeiro dia de cúpula do G20, em Roma, no sábado (30).

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusou Lula de ter sido financiado por narcotraficantes da América do Sul. A declaração foi feita neste domingo (31) em uma entrevista ao jornalista Michele Cagiano, do canal italiano Sky TG24. O chefe de Estado viajou a Roma para participar da cúpula do G20, realizada neste fim de semana.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

“Lula é um oportunista. Só para falar a última do Lula: na semana passada veio à tona o depoimento de um general que foi chefe do serviço de inteligência venezuelano [Hugo Armando Carvajal, conhecido como Pollo Carvajal], dizendo que há 15 anos o narcotráfico da Venezuela, que era comandada por Chaves e Maduro, abastecia de recursos várias autoridades de esquerda no Brasil e na Espanha. Esse é o último retrato do Lula”, declarou Bolsonaro, sem apresentar qualquer prova.

Segundo o presidente, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ajudaram a carreira política do líder petista. Bolsonaro também classificou o impeachment de Dilma Rousseff como "um milagre".

“Tenho muito a falar dele [Lula]. Acho que vocês conhecem a história deste homem. Quando ele fundou o Foro de São Paulo, em 1990, pegou os partidos da América do Sul, da América Central, juntamente com as Farc, e trouxe para si. Ali começou o grande esquema junto com o narcotráfico de se ajudar entre si para chegar ao poder. Um milagre salvou o Brasil com a queda de Dilma Roussef e com a minha ascensão em 2018”, afirmou.

Bolsonaro também disse que Lula "foi condenado em três instâncias", uma informação falsa já que o ex-presidente, que permaneceu 580 dias detido, foi preso após condenação em segunda instância. “Por um casuísmo o processo foi anulado no Supremo Tribunal Federal. Mas é um governo que deixou uma marca muito forte na corrupção do Brasil”, reiterou.

Bolsonaro também culpou o líder petista pelo atual aumento no preço do gás no Brasil. “O fato pode ser novo para vocês, mas aconteceu em 2006, quando Lula era presidente. Ele combinou com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Morales expropriou uma petrolífera brasileira da Petrobras, que estava em território boliviano que fornecia 40% do gás consumido no Brasil. Isso é uma das causas do gás estar caro no Brasil atualmente”.

Mesmo sem estar vacinado contra a Covid-19, Bolsonaro afirmou que é a favor da imunização. No entanto, voltou a defender o tratamento precoce. “Desde o começo nós fomos pela vacina. Eu não deixei de destinar recursos para as mesmas. Então, no tocante às vacinas, foi um sucesso para o Brasil. Eu particularmente adotei a linha que temos que dar autonomia para o médico. O médico tinha que ter o direito, caso assim entendesse de tratar o paciente, em comum acordo, com o remédio que achasse melhor para aquele momento, mesmo sabendo que não havia comprovação científica para o mesmo.”

Mudanças climáticas

A crise climática foi um dos principais temas da cúpula do G20 em Roma e será o assunto chave da 26a Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, da qual o presidente brasileiro não participa. Na entrevista à Sky TG24, o presidente brasileiro minimizou a responsabilidade do Brasil no aquecimento global e negou que haja incêndios na Amazônia.

“O Brasil emite apenas 1,7% de carbono. Então pela sua enormidade, pelo que produz, e pelo agronegócio que gera carbono, nós somos o exemplo para o mundo. Até mesmo 2/3 do território brasileiro está preservado. Chega muita coisa errada para cá, porque há uma briga de poder no Brasil. Por eu estar lá e ser diferente dos que me antecederam, é muita crítica sobre mim no tocante a Amazônia. A Amazônia não pega fogo. A Amazônia é uma floresta úmida que não pega fogo. A Amazônia pega fogo na periferia. Existe sim algum desmatamento ilegal, foco de incêndio ilegal que nós combatemos. Tanto é que este ano estamos indo tão bem que a imprensa não tem falado nada."

O Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP26. Bolsonaro continuará sua viagem pela Itália na segunda (1°) e na terça (2). Em sua agenda, há visitas ao vilarejo em que nasceu seu bisavô, onde deve receber uma homenagem, a igrejas católicas e a um monumento aos pracinhas brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial.

