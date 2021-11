Terceira dose e pílula anticovid: como a Europa deve superar a nova onda epidêmica

A retomada epidêmica afeta especialmente a Alemanha, que registrou nesta quinta-feira um recorde de casos diários desde o início da pandemia de coronavírus, com um total de 33.949 casos em 24 horas, segundo o instituto de vigilância sanitária Robert Koch. AP - Michael Probst

Texto por: RFI 5 min

O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é preocupante, alertou nesta quinta-feira (4) a Organização Mundial da Saúde (OMS). A retomada epidêmica é consequência do aumento de casos no leste do continente, onde a taxa de vacinação é menor, e da diminuição da eficácia do imunizante nos europeus beneficiados no início da campanha. Para o epidemiologista Michel Goldman, professor da Universidade Livre da Bélgica, a aplicação da terceira dose em toda a população será "inevitável."