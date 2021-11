Presos entre Polônia e Belarus, migrantes contam como sobrevivem ao fogo cruzado

Durante meses, os migrantes estiveram no centro das tensões entre a Polônia e Belarus, que os usa como retaliação após as sanções da União Europeia. Aqui, migrantes sírios caminham depois de cruzar a fronteira entre os dois países, perto de Lewosze, na Polônia, em 29 de outubro de 2021. © Kacper Pempel, Reuters

Texto por: RFI 1 min

Milhares de refugiados iraquianos, sírios, afegãos e iemenitas vagaram por uma floresta entre Belarus e a Polônia por semanas, em meio a chantagens organizadas pelo regime bielorrusso após as sanções europeias. Minsk permitiu que os refugiados cruzem a fronteira para a Europa. Acredita-se, no entanto, que pelo menos 10 deles tenham morrido na região, de acordo com Varsóvia, e outros migrantes acabaram decidindo voltar para casa após 18 dias na chamada "terra de ninguém".