5ª onda: Holanda decreta toque de recolher e Paris volta a exigir máscara ao ar livre

Enfermeiros cuidam do corpo de um falecido por Covid-19 em um hospital em Antuérpia, Bélgica, 19 de novembro de 2021.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou nesta sexta-feira (26) que bares, restaurantes e a maioria das lojas devem permanecer fechados das 17h às 5h da manhã na Holanda. Em Paris, a obrigatoriedade do uso de máscaras foi restabelecida em alguns locais ao ar livre, perto de onde aglomerações normalmente acontecem, como lugares de culto, feiras ou eventos culturais.

Esta medida surge como parte de um aumento das restrições contra a pandemia na Holanda que, como seus vizinhos europeus, está registrando uma forte aceleração na contaminação por Covid-19.

O premiê holandês Mark Rutte, que discursou na televisão, também ordenou o uso obrigatório de máscaras nas escolas secundárias a partir de segunda-feira (29).

“O número de infecções diárias é alto, muito muito alto”, disse o chefe do governo holandês. "Isso significa que não podemos escapar com apenas alguns ajustes simples", concluiu Rutte.

O número de pacientes hospitalizados com coronavírus na Holanda atinge níveis recordes desde o início de maio, e especialistas alertam que os hospitais podem atingir a capacidade total em pouco mais de uma semana, se a progressão do vírus não for evitada.

Vários pacientes holandeses de Covid-19 foram transferidos para hospitais alemães esta semana.

Máscara de novo obrigatória em alguns pontos da capital francesa

O comissário da Polícia de Paris anunciou nesta sexta-feira que havia recebido uma ordem que tornava o uso de máscara novamente obrigatório ao ar livre em alguns pontos da capital.

Em nota, os agentes de segurança sublinham que “o território de Paris e sua periferia vivem atualmente uma rápida deterioração de seus indicadores epidêmicos”.

“Nesse contexto, um decreto publicado hoje restabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscara para todos em certos estabelecimentos e atividades, mesmo quando fosse necessário o passaporte de saúde", disse o comissário.

Esta obrigação diz respeito a "qualquer reunião,manifestação, reunião ou atividade organizada na via pública; locais de festivais e espetáculos e feiras de rua e vendas de produtos, incluindo feiras de Natal".

A obrigatoriedade do uso de máscara também cobre a área ao redor de escolas ou universidades, locais de culto e filas na capital francesa.

Com informações da AFP

