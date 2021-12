Itália aplica multa recorde de R$ 7 bilhões contra Amazon por abusar de liderança no mercado

A agência italiana que controla a livre concorrência no país multou a gigante Amazon em € 1,1 bilhão (R$ 7,1 bilhões), nesta quinta-feira (9), por abuso de posição dominante e tirar vantagem de sua liderança no mercado de vendas.

Com informações de Anne Le Nir, correspondente da RFI em Roma.

De acordo com o órgão italiano de regulação, a empresa americana teria prejudicado seus concorrentes do setor de logística ao discriminar, em sua plataforma, os vendedores que não desejavam usar os serviços de entrega da Amazon.

Os vendedores que não adotassem os serviços Amazon eram excluídos de vantagens para ampliar sua visibilidade na plataforma e, assim, ter melhores vendas. Na Itália, 70% das compras de produtos eletrônicos são realizadas pela empresa, de acordo com a agência italiana.

A posição de liderança da Amazon no mercado italiano “permitiu à empresa favorecer seu próprio serviço logístico (...) para os vendedores ativos na plataforma Amazon, em detrimento de operadores [de entrega] concorrentes”, afirmou a autoridade italiana.

Em novembro, o grupo já havia sido multado na Itália em € 68,7 milhões de euros (R$ 431,2 milhões) por restringir o acesso de revendedores da Apple à plataforma, selecionando os fornecedores disponíveis no mercado on-line.O gigante americano diz "discordar profundamente" da sanção e anunciou que vai recorrer da multa.

União Europeia tenta enquadrar gigantes digitais

Nos últimos meses, os países da União Europeia intensificaram o número de sanções financeiras contra grandes empresas americanas e chinesas do setor digital como forma de regular o mercado.

O Google foi multado em € 8,25 bilhões (R$ 51,9 bilhões), soma total de uma série de punições europeias. A Microsoft também enfrentou várias sanções no continente, incluindo uma multa de € 561 milhões (R$ 3,5 bilhões) por forçar o uso do navegador Internet Explorer aos usuários do Windows 7.

Amazon, Apple e Facebook também são investigados na Europa por violarem as regras de concorrência.

Em novembro, uma comissão do Parlamento Europeu aprovou um projeto de lei para regulamentar os mercados digitais e acabar com o abuso de poder por parte dos gigantes do setor.

Com o boom das compras on-line desde o início da pandemia de Covid-19, a Amazon registrou no terceiro trimestre deste ano um lucro líquido de US$ 3,2 bilhões (R$ 17,8 bilhões). A empresa conta atualmente com mais de 1,5 milhão de trabalhadores em todo o mundo, o número de empregados cresceu 30% em um ano.

(Com informações da AFP)

