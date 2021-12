Para acalmar Paris, Reino Unido concede 23 licenças a pescadores franceses

Um barco de pesca francês em Saint-Helier na ilha anglo-francesa de Jersey, em 6 de maio de 2021. AFP - SAMEER AL-DOUMY

Texto por: RFI 2 min

O Reino Unido anunciou que concedeu 23 licenças suplementares a pescadores franceses, neste sábado (11), um dia após o fim do prazo fixado por Paris para a resolução do conflito sobre os direitos de pesca post-Brexit. O número é bem menor do que as 104 licenças demandadas pela França nos últimos dias. O governo francês chegou a ameaçar Londres de partir para o contencioso, se “um sinal de boa vontade” não fosse feito pelo Reino Unido.