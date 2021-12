Covid-19: Noruega endurece medidas para conter epidemia e avanço da ômicron

De acordo com projeções do Instituto norueguês de saúde pública, sem adotar restrições, o país poderia registrar dentro de três semanas entre 90 mil e 300 mil novos casos diários de Covid e entre 50 e 200 hospitalizações cotidianas.

"Agora é sério", declarou o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre durante uma coletiva de imprensa convocada de última hora nesta segunda-feira (13). A onda epidêmica provocada pela variante Delta e o aparecimento da ômicron, que é provavelmente mais contagiosa, pode conduzir a uma "saturação total do sistema de saúde", declarou o premiê norueguês. Por isso, menos de uma semana depois de ter reforçado as medidas sanitárias, o governo decidiu endurecer ainda mais as restrições.

O álcool, por exemplo, era permitido nos bares e restaurantes até meia noite, mas agora seu consumo está totalmente proibido. Um dos objetivos é limitar as festas de fim de ano organizadas pelas empresas, conhecidas como "julebord", e propícias à propagação do vírus. No fim de novembro, em Oslo, uma dessas celebrações gerou a disseminação de casos da variante ômicron.

Essas e outras medidas devem entrar em vigor na noite de terça para quarta-feira e durar cerca de quatro semanas. O trabalho remoto será obrigatório quando for possível, o uso da máscara generalizado e o acesso às piscinas públicas e academias restrito. O intervalo entre a segunda e a terceira dose também será de 4,5 meses para as pessoas com mais de 45 anos e os profissionais da saúde.

A Noruega registra atualmente uma explosão do número de contágios e hospitalizações. Nesta segunda-feira (13), 958 casos da variante ômicron foram detectados no país, sendo 472 deles em Oslo, de acordo com as autoridades sanitárias.

Centre de vacinação em Copenhague, na Dinamarca Getty Images - Ole Jensen

Dinamarca antecipa reforço

A Dinamarca anunciou que vai antecipar a dose de reforço das vacinas anticovid para pessoas com mais de 40 anos de idade, com o objetivo de frear o surgimento de novas infecções e a propagação da variante ômicron - anunciaram autoridades sanitárias locais nesta segunda-feira (13).

Nas últimas 24 horas, o país registrou um número recorde de novos casos diários de covid-19, com 7.799 infecções notificadas. Em sete dias, o número de novos casos chegou a 46.189. O número representa um aumento de mais de 50% em relação à semana anterior.

China registrou primeiro caso da variante ômicron nesta segunda-feira (13) AFP - NOEL CELIS

China registra primeiro caso

A China também confirmou seu primeiro caso da ômicron, de acordo com um anúncio feito pela imprensa oficial do país nesta segunda-feira (13). As autoridades da cidade de Tianjin, nordeste, confirmaram o caso em uma pessoa que chegou de um país não divulgado, segundo o jornal Tianjin Daily.

Em isolamento em um hospital, o paciente assintomático testou positivo para Covid-19 na quinta-feira, e outros testes detectaram "a variante ômicron", de acordo com a mesma fonte. O país mais populoso do mundo está em alerta máximo para possíveis surtos da doença, enquanto se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro.

A ômicron parece se espalhar mais rápido do que a variante delta. Isso reduziria a eficácia das vacinas, mas poderia favorecer os sintomas menos graves, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Primeiro país a registrar a covid-19, em dezembro de 2019, a China reduziu o número de novos casos do vírus, adotando rígidas restrições de fronteira, testes em massa e lockdowns seletivos.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 101 casos de coronavírus, 21 deles importados, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.

