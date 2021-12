Na Alemanha, polícia confisca armas de inspiração medieval de extremistas antivacina

A polícia alemã realizou buscas e apreendeu armas nesta quarta-feira (15) durante uma operação na região da Saxônia, após ameaças de morte feitas por um grupo do movimento antivacina, ligado à extrema direita, contra um líder político regional. Entre as armas confiscadas, diversas "bestas", espécie de arco de disparo automático, muito utilizado em seu formato original durante a Idade Média. Tudo leva a crer em uma radicalização importante do movimento antivacina na Alemanha.

O novo chanceler alemão Olaf Scholz prometeu liderar uma luta implacável contra uma "minoria de extremistas antivacinas". A polícia criminal da Saxônia (leste), assistida por forças especiais de intervenção, realizou buscas em Dresden e Heidenau na manhã desta quarta-feira (15) após essas ameaças de morte, dirigidas em particular ao presidente da região [Land].

Esta região, oriunda da ex-RDA ["Alemanha do leste", antes da queda do Muro de Berlim] é um reduto do movimento antivacina e contra restrições sanitárias no país, e também um foco regional importante da extrema direita alemã que, segundo as autoridades, estaria na vanguarda do movimento.

A operação policial foi possível graças à infiltração de jornalistas da emissora pública ZDF em um grupo antivacinas no aplicativo de mensagens criptografadas do Telegram.

A investigação tem como alvo cinco homens e uma mulher "suspeitos de terem preparado um ato de grave violência" e "planos de assassinato" visando o líder da Saxônia, Michael Kretschmer, deputado conservador (CDU), "além de outras autoridades regionais", disse a polícia alemã em nota, que não precisou se alguma prisão foi feita, além da apreensão de "bestas" e armas.

Um movimento antivacina com mais de 15 mil integrantes

“O que também existe hoje na Alemanha é a negação da realidade, as histórias de conspiração absurdas, a desinformação deliberada e o extremismo violento”, lamentou o novo chanceler Olaf Scholz em frente ao Bundestag, o Parlamento alemão, prometendo uma resposta “usando todos os meios do nosso Estado democrático de direito” .

A Justiça alemã abriu um inquérito destinado a investigar este grupo do Telegram que reúne uma centena de membros "ligados pela oposição à vacina, ao Estado e à atual política sanitária", segundo o Ministério Público da Alemanha. Um grande movimento contrário às restrições sanitárias se mobiliza principalmente na Alemanha, desde o início da pandemia de Covid-19.

Diversos funcionários eleitos, jornalistas e instituições receberam cartas ameaçadoras por causa do projeto de vacinação obrigatória, revelou a polícia de Berlim.

Gás usado pelos nazistas

Segundo a polícia, as cartas vinham acompanhadas de pedaços de carne embrulhados em papel alumínio e marcados que estavam "contaminados com vírus da Covid-19 e Zyklon B", o gás usado pelos nazistas para exterminar os judeus. Análises laboratoriais, no entanto, mostraram que a carne era segura.

"Vamos ser claros: uma pequena minoria extremista em nosso país se afastou de nossa sociedade, nossa democracia, nossa comunidade e nosso Estado, e não apenas da ciência, da racionalidade e da razão", descreveu o chanceler social-democrata, que substituiu Angela Merkel há uma semana.

A ameaça da extrema direita alemã

Como a ex-chanceler, ele sentiu que "a maior ameaça" ao país atualmente vinha das fileiras da extrema direita. No início de dezembro, oponentes das restrições anti-Covid se reuniram ruidosamente em frente à casa do ministro da Saúde da Saxônia com tochas e apitos, uma reminiscência dos desfiles da era nazista. A manifestação gerou indignação em todo o país.

Confrontado com a violenta quarta onda da pandemia, o governo alemão decidiu aumentar as restrições às pessoas não vacinadas, agora privadas de acesso à maioria dos locais públicos, restaurantes e lojas não essenciais.

A vacinação obrigatória poderá ser votada nas próximas semanas na Alemanha, para entrada em vigor em fevereiro ou março de 2022.

O número de opositores às medidas sanitárias prontos para a violência na Alemanha seriam algo entre 15.000 e 20.000 pessoas, de acordo com estimativa feita em entrevista ao jornal Bild por um funcionário do partido social-democrata no poder, Sebastian Fiedler, especialista em assuntos de segurança.

Telegram na mira de sanções

As manifestações antivacina e antirrestrições são quase diárias, e às vezes intercaladas com violência.

As mensagens do Telegram estão na mira de líderes políticos em todo o país. O ministro do Interior da Baixa Saxônia, Boris Pistorius, pediu aos gigantes Google e Apple que removessem este aplicativo de suas lojas online.

Além de reuniões ou ações proibidas, as mensagens criptografadas também servem como um canal para o tráfico de falsos passes sanitários.

“Devemos agir de forma mais determinada contra o incitamento, a violência e o ódio na rede”, reagiu a nova Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser, deplorando que “os serviços de correio não estejam atualmente preocupados” com a legislação antiódio online, ao contrário do Facebook ou do Twitter.

