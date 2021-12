Para líderes da UE, vacinação e reforço contra a Covid-19 são "corrida contra o tempo"

Os líderes da União Europeia (UE) destacaram nesta quinta-feira (16) a necessidade de acelerar a vacinação contra a Covid-19. Os 27 países do bloco tentam encontrar uma posição comum diante do aumento dos contágios e do avanço da variante ômicron, que obriga diversos países a adotar novas medidas e restrições de viagens.

"A extensão da vacinação para todos e a aplicação de doses de reforço são cruciais e urgentes", ressaltaram os dirigentes europeus no final da reunião. De acordo com as previsões da Comissão Europeia, a nova variante, ainda mais contagiosa, será dominante no continente em meados de janeiro. "É uma corrida contra o tempo", declarou o primeiro-ministro grego, Kriakos Mitsokakis.

O continente tem boas taxas de vacinação em comparação com outras partes do mundo. Cerca de 67% da população tem o esquema vacinal completo, mas ainda há países atrasados.

Nove dos 27 membros da União Europeia apresentam taxas inferiores aos 60% e Bulgária, Romênia e Eslováquia não chegam aos 50%. "Temos que acelerar o processo de vacinação com a terceira dose para nos proteger da variante", declarou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que lidera um dos países com a maior taxa de imunização na Europa.

A deterioração da situação sanitária no continente se tornou a prioridade da cúpula europeia, que também abordou as tensões entre Rússia e Ucrânia, o controle migratório após a crise em Belarus e o aumento de preços da energia, embora estes temas tenham ficado em segundo plano.

Recorde de casos no Reino Unido

Devido à rápida propagação da ômicron no Reino Unido, a França proibirá a partir de sábado as viagens não essenciais procedentes de ou para o Reino Unido, que não integra mais a UE. O país registrou, nesta quinta-feira (16), novo recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 88 mil contaminações, de acordo com dados oficiais.

A ômicron também provocou o retorno das restrições de mobilidade entre países da UE, apesar da criação do passaporte sanitário europeu que permitia aos vacinados viajarem sem a necessidade de testes, ou de quarentenas. Itália, Irlanda, Portugal e Grécia intensificaram as restrições de entrada a partir de Estados-membros, com a exigência de testes de PCR mesmo para visitantes vacinados.

Apesar das decisões unilaterais, os líderes destacaram nesta quinta-feira a importância de uma "abordagem coordenada sobre a validade do passe da Covid". A Comissão se prepara para fixar em nove meses, após uma primeira vacinação completa, a validade do certificado para viagens dentro do bloco, segundo fontes europeias.

Os dirigentes europeus também expressaram o desejo de que as restrições "não alterem o bom funcionamento do mercado interno ou dificultem de forma desproporcional a liberdade de circulação".

"É preciso aumentar a cooperação entre Estados-membros para sermos eficazes contra a Covid", declarou Sánchez. O presidente francês, Emmanuel Macron, indicou no fim da cúpula que "não espera introduzir" a obrigação de teste negativo para passageiros viajando dentro da UE. Ele julga que essa medida teria uma "eficácia muito reduzida".

De todo modo, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) advertiu que a vacinação "não é suficiente" para frear as transmissões e defendeu o retorno de medidas como o trabalho à distância, o uso de máscara e o limite de pessoas nos espaços públicos.

Rússia é pauta

Em relação às tensões entre a Rússia e a Ucrânia, a Comissão preparou um pacote de opções suplementares em caso de agressão militar por parte de Moscou. "A Rússia deve acalmar as tensões (...) Estamos unidos para apoiar a soberania e integridade territorial da Ucrânia, qualquer ação agressiva terá um alto custo político e econômico", disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, estimou, no entanto, que o bloco não tem "ferramentas suficientes para pôr fim ao comportamento agressivo da Rússia". A crise de energia e a alta dos preços também foram abordadas no encontro, mas sem acordos. França e Espanha pediram uma reforma do mercado europeu que muitos outros países não aceitam, dada a crise econômica.

"Lamentamos não ter chegado a um acordo, mas estamos abrindo o caminho", disse Sánchez no final da cúpula. Por fim, no que se refere à questão da migração, que voltou a ganhar notoriedade devido à crise na fronteira com Belarus, os 27 países se mostraram dispostos a limitar os fluxos migratórios e a adotar "planos de ação" com os países de origem e de trânsito.

