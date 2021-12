Associação presta queixa contra Paris e Londres após morte de 27 migrantes no Canal da Mancha

A associação francesa de ajuda aos exilados Utopia 56 anunciou, nesta segunda-feira (20), que prestará queixa contra a autoridade marítima francesa do canal da Mancha após um naufrágio em novembro que deixou 27 migrantes mortos.

A queixa por "homicídio e ferimentos involuntários", entre outros crimes, foi recebida pela Procuradoria de Paris na última sexta-feira(17) e também envolve dois responsáveis da guarda-costeira francesa e britânica.

A denúncia visa o amiral Philippe Dutrieux, o diretor do centro regional operacional de vigilância e resgate, Gris-Nez Marc Bonnafous, e a diretora da guarda-costeira britânica, Claire Hughes.

Os corpos dos 27 migrantes - 18 homens, sete mulheres, um adolescente de 16 anos e uma criança de sete, a maioria curdos iraquianos - foram retirados do mar no dia 24 de novembro no canal da Mancha.

Um curdo e um sudanês puderam ser socorridos, segundo o Ministério do Interior. Um deles afirma que 33 pessoas estavam a bordo no momento do acidente e os migrantes telefonaram para as equipes de resgate francesa e britânica, sem retorno. O relato foi confirmado pelo migrante que conseguiu escapar.

Migrantes socorridos em pleno mar entre a França e a Inglaterra

"De acordo com o depoimento de dois sobreviventes e de outras testemunhas que conseguiram atravessar o canal, foram feitas chamadas para as equipes de resgate francesa e britânica, antes da descoberta dos corpos por um barco de pesca", explicou a associação em um comunicado. "Eles não receberam nenhum tipo de socorro imediato", denuncia a Utopia 56.

A associação francesa denuncia a negligência das equipes francesa e britânica, "constatada com regularidade", e espera que o processo esclareça a situação.

Grupo de migrantes tenta atravessar o canal da Mancha em 24 de novembro

Investigação se concentra em 'coiotes', diz associação

A Utopia 56 também lamenta que a investigação na França se concentre no papel dos 'coiotes' e que o Reino Unido não tenha lançado, até agora, nenhuma investigação. "É indispensável e necessário denunciar aqueles que comercializam a vida humana, mas temos que nos interessar também aos outros aspectos que geraram esse naufrágio", disse Emmanuel Daoud, advogado da associação.

Em dezembro, a autoridade marítima do Canal da Mancha havia descartado a hipótese de negligência. O órgão se recusou a fazer comentários nesta segunda-feira (20), e disse que espera as conclusões da Justiça, de acordo com um porta-voz. Segundo a Marinha, no fim de semana houve várias tentativas de travessia, e 24 pessoas foram resgatadas pouco antes de se afogarem.

Entre janeiro e novembro de 2021, a autoridade marítima francesa contabilizou 1.281 incidentes relacionados a travessias marítimas em direção ao Reino Unido, envolvendo 33.083 pessoas. As autoridades francesas socorreram 8.284 náufragos.

(Com informações da AFP)

