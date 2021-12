Covid-19: Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina americana Novavax

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta segunda-feira (20), a vacina contra a Covid-19 do laboratório americano Novavax. O imunizante utiliza uma tecnologia mais convencional, de logística mais simples, e surge como uma nova arma no combate ao SARS-CoV-2.

A vacina é a quinta aprovada para uso na União Europeia contra a Covid-19 para maiores de 18 anos, anunciou a agência reguladora em um comunicado. A Comissão Europeia e a Novavax assinaram em agosto um contrato para entrega de até 200 milhões de doses de vacinas.

O lançamento da Nuvaxovid, nome comercial da Novavax, ocorrerá em meio à disseminação da nova variante ômicron, que se propaga rapidamente no continente, que enfrenta uma onda epidêmica gerada pela delta, ainda predominante.

Nuvaxovid é uma vacina chamada de "subunidade", baseada em proteínas que desencadeiam uma resposta imunológica, sem vírus. Ela é feita com fragmentos de micróbios purificados, como o imunizante que protege contra a coqueluche, ou com toxinas tratadas, que, neutralizadas, têm um nível de tolerância maior do que as vacinas que utilizam vírus inativados, como as usadas contra o tétano e a difteria, pore exemplo. A resposta imunológica, entretanto, pode ser menos satisfatória.

Para o CEO da empresa, Stanley C. Erck, a vacina "pode ​​ajudar a superar as principais barreiras à imunização global, incluindo desafios de distribuição global e relutância. Nuvaxovid é administrada em duas injeções, geralmente no músculo da parte superior do braço, com três semanas de intervalo entre as doses. Os efeitos colaterais observados após a vacinação com o imunizante nos estudos foram geralmente leves ou moderados e desapareceram alguns dias após a vacinação.

Em junho, o laboratório americano anunciou que a sua vacina tinha mais de 90% de eficácia. O imunizante também neutralizaria as novas variantes, anunciou a empresa na época, após um estudo em grande escala feito nos Estados Unidos. Segundo um comunicado da empresa, o imunizante mostrou "proteção de 100% contra formas moderadas e graves da Covid".

Adiado, Davos não tem data para acontecer

O Fórum Econômico Mundial, previsto para acontecer de 17 a 21 de janeiro em Davos, Suíça, foi adiado devido à variante ômicron da Covid-19, informaram os organizadores do evento em um comunicado. A reunião com representantes do mundo dos negócios, da política e da diplomacia deveria acontecer no início do verão (hemisfério norte). No ano passado, o evento foi cancelado por conta da pandemia.

O WEF (sigla em inglês) decidiu organizar sessões virtuais com o título "o estado do mundo", que devem permitir "formular soluções para os problemas mais urgentes no mundo"."As condições atuais da pandemia tornam muito difícil a organização de uma reunião mundial presencial", afirma o comunicado.

Desde sua primeira detecção na África do Sul em novembro, a variante ômicron da Covid-19 já foi identificada em dezenas de países. Várias nações retomaram restrições de viagens e outras medidas. Embora não pareça mais grave que a variante delta - que continua sendo a cepa dominante -, a ômicron parece ter uma preocupante resistência às vacinas e uma transmissibilidade maior, segundo os dados preliminares.

