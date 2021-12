Franziska Giffey, primeira prefeita mulher de Berlim, promete lutar contra especulação imobiliária

A candidata do partido Social-Democrata (SPD), Franziska Giffey, foi eleita nesta terça-feira (21) prefeita de Berlim. Aos 43 anos, ela é a primeira mulher à frente da capital alemã, que é dirigida pelo SPD há duas décadas.

O principal projeto de governo da ex-ministra da Família do governo de Angela Merkel é acelerar a construção de moradias populares - a meta é que 200 mil casas estejam prontas até 2030.

Giffey ficou em primeiro lugar nas eleições locais de 26 de setembro. O SPD vai dirigir uma coalizão com os Verdes e o partido de esquerda radical Die Linke.

As três legendas criaram uma comissão encarregada de avaliar uma eventual “expropriação” de residências de propriedade de empresas imobiliárias.

O assunto foi tema de um referendo consultativo sobre o assunto, vencido pelos partidários do “sim”. Em 26 de setembro, 56,4% dos berlinenses se pronunciaram a favor da medida para grupos do setor imobiliário que detenham mais de 3.000 moradias.

Na opinião da nova prefeita, a transferência de propriedade “não é o melhor caminho”, por conta do valor das indenizações previstas. Os apoiadores do projeto defendem que a gestão de uma parte do parque imobiliário privado seja pública, o que permitirá uma melhor regulação dos preços.

Especulação imobiliária

O resultado do referendo revela o descontentamento dos moradores de Berlim com os preços dos aluguéis. A atratividade da capital alemã aumentou nos últimos anos e os preços subiram em média 85% entre 2007 e 2019, ainda que continuem bem inferiores aos de outras capitais europeias, como Londres e Paris.

O aumento prejudica o orçamento de muitos residentes da capital, onde 80% dos habitantes são inquilinos. As grandes empresas imobiliárias são acusadas de serem responsáveis pela crise, especulando sobre a alta dos preços.

(Com informações da AFP)

