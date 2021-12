Polícia britânica prende homem armado no castelo de Windsor, onde rainha Elizabeth II passou o Natal

Suspeito conseguiu escalar os portões do Castelo de Windsor e foi detido no sábado (25) pela polícia britânica.

A polícia britânica prendeu um homem que invadiu a área do castelo de Windsor no sábado (25), onde a rainha Elizabeth II passou o Natal. Segundo a imprensa local, o suspeito carregava uma balesta, arma portátil que lança flechas.

Segundo as autoridades, o homem de 19 anos foi detido após um alerta de segurança sobre um intruso rodeando a área do castelo. O suspeito é originário de Southampton, sul da Inglaterra. As motivações da invasão não foram divulgadas.

Em comunicado, a polícia indicou que o jovem foi preso na área exterior e não conseguiu entrar em nenhum prédio. "Os membros da família real foram informados sobre o incidente", reiteraram.

Segundo o jornal Daily Mirror, o suspeito foi identificado por câmeras de segurança. "Os agentes não acreditaram no que viram", afirmou uma fonte ao diário.

A matéria também indica que, além da arma, o homem carregava uma corda que usou para escalar os portões do local. Embora seja considerada letal no Reino Unido, nenhuma licença é exigida para o porte de uma balesta.

Devido ao incidente, o dispositivo de segurança do castelo de Windsor passará por uma avaliação geral.

No quarto da rainha

Essa não é primeira vez que as propriedades da família real britânica são invadidas. Em 2016, o perímetro de segurança do Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha Elizabeth II, em Londres, foi ultrapassado duas vezes.

A intrusão mais grave ocorreu em 1982, quando o pintor Michael Fagan, de 31 anos, entrou no Palácio de Buckingham e conseguiu entrar no quarto da rainha enquanto ela dormia.

Quando ela acordou, Fagan estava sentado em uma poltrona. A rainha conversou com o invasor por 10 minutos até conseguir acionar um alarme de segurança. Depois de ser preso, ele ficou internado em um hospital psiquiátrico durante seis meses.

Homenagem ao príncipe Philip

No mesmo dia em que a área do castelo de Winsdor foi invadida, a tradicional mensagem de Natal de Elizabeth II foi transmitida aos britânicos. Em uma comovente alocução, ela prestou homenagem ao príncipe Philip, que morreu em abril, aos 99 anos.

"O Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, eu entendo o porquê", declarou a rainha, em uma mensagem gravada no castelo de Windsor. "Mas, por mais que eu e minha família sintamos saudades dele, sei que ele gostaria que nós aproveitássemos o Natal", afirmou a rainha.

(Com informações da AFP)

