Em pleno inverno, França e Reino Unido registram final de ano mais quente da história

Franceses aproveitam o sol à beira do rio Sena. Semana entre Natal e Ano-Novo é a mais quente da história no país. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texto por: RFI 3 min

O cenário de Ano-Novo no hemisfério norte costuma ter neve ou, ao menos, pesados casacos de inverno. Não é o caso este ano. Com uma temperatura média nacional de 10,7°C, a França vive a semana mais quente entre Natal e Ano-Novo desde que começaram os registros, em 1947. O Reino Unido, onde os termômetros marcaram mais de 15°C no nordeste do país nesta sexta-feira (31), bateu seu recorde de calor.