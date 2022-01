Covid-19: Reino Unido dobra aposta e mantém economia aberta após novo recorde de casos

O governo britânico vai dobrar a aposta e manter a economia aberta enquanto enfrenta novos recordes diários de contaminações por Covid-19. No dia em que o Reino Unido registrou mais de 218 mil infecções em 24 horas —o maior número desde o início da pandemia— o primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou medidas para mitigar as consequências da pandemia sobre o funcionamento do país. E descartou, pelo menos por enquanto, qualquer restrição sanitária adicional.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres.

Com milhões de trabalhadores doentes ou afastados por conta do isolamento obrigatório, falta gente para atender em hospitais e transportar alimentos. Por esta razão, a ordem agora é que contingentes das forças armadas sejam deslocados para reforçar o pessoal nos serviços sanitários mais afetados. Dez grandes hospitais decretaram emergência.

Novos leitos físicos estarão disponíveis a partir dos próximos dias, assim como o que o premiê chamou de "leitos virtuais". Para evitar o desabastecimento da sociedade, que já acontece em situações pontuais, a equipe de Johnson identificou cerca de 100 mil trabalhadores considerados essenciais que receberão a partir da semana que vem diariamente kits de testagem para a Covid-19.

A ordem é conviver com a Covid

"Temos a oportunidade de enfrentar o vírus sem fechar a economia. Manter a economia e escolas abertas. Achar maneiras de conviver com o vírus. As semanas que vêm vão ser complicadas, com falta de mão de obra. Mas as perturbações podem ser menos severas do que o lockdown nacional", afirmou Johnson.

A estratégia do governo britânico parte da premissa que a variante ômicron, dominante no país, provoca sintomas menos graves nos pacientes infectados. A disparada de novos casos não tem sido acompanhada na mesma intensidade pelas hospitalizações, que, no entanto têm crescido. O número de mortes, por outro lado, segue estável. Isso significa que, até segunda ordem, o país vai conviver com o vírus.

A grande dúvida agora é se os hospitais poderão resistir às pressões das novas internações, da falta de mão de obra e de todos os casos e procedimentos de pacientes que têm sido adiados desde o início da crise sanitária. O número de pacientes internados ainda está um pouco abaixo do pico registrado em 10 de abril de 2020, segundo dados oficiais.

Johnson falou em estratégia de guerra para lidar com a situação dos hospitais e lembrou que o governo vai identificar aqueles que precisam de reforço.

A equipe de Johnson segue apostando todas as fichas na campanha de vacinação para evitar os piores cenários. De acordo com o primeiro-ministro, cerca de 90% dos casos graves nos hospitais são de pacientes que não receberam a dose de reforço. Deste total, 61% não tomaram a segunda ou sequer a primeira dose.

"Quem acha que a batalha contra a Covid-19 acabou está redondamente enganado", afirmou o premiê durante entrevista à imprensa.

Ele pediu que os britânicos se apresentem nos postos de saúde e afirmou que 34 milhões de doses de reforço já foram aplicadas pelo país, que tem 68 milhões de habitantes. Johnson ainda pediu que, quem pudesse, seguisse com trabalho remoto, e cobrou o uso de máscaras e a realização de testes.

O governo está atrás dos nove milhões de pessoas que podem tomar o reforço e ainda não o fizeram. Para tentar convencê-los, o primeiro-ministro destacou que é cada vez mais frequente a cobrança da terceira dose para quem quer viajar para fora. "Em algumas semanas, isso deve ser norma", afirmou.

