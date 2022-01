Covid-19: alta de casos leva Itália a reforçar restrições contra não vacinados

A Itália registra atualmente cerca de 138 mil mortes diárias pela Covid-19. Alberto PIZZOLI / AFP

Texto por: RFI 4 min

A grave situação epidêmica na Itália levou o governo a introduzir novas restrições para controlar as contaminações pelo SARS-CoV-2. As medidas entram em vigor nesta segunda-feira (10) e visa a população não imunizada, que não poderá frequentar restaurantes, se hospedar em hoteis ou viajar de avião dentro do país.