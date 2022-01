Rei da Holanda vai aposentar carruagem de ouro com imagem de negros escravizados

Carruagem real holandesa com painel lateral pintado à mão. Em um dos lados, o painel mostra cenas de escravidão da época do império holandês. © Koninklijke Verzamelingen, Haia

Texto por: RFI 2 min

O rei Willem-Alexander da Holanda anunciou nesta quinta-feira (13) que não usará mais a carruagem dourada da realeza. O veículo, utilizado pelos reis desde 1901, traz em sua lateral um painel com a imagem de homens negros ajoelhados diante de seus senhores brancos. A relíquia histórica estava no centro de um debate sobre as imagens da colonização e o racismo na sociedade holandesa.