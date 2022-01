Duas pessoas morrem e três ficam feridas em ataque à universidade na Alemanha

Um homem armado abriu fogo em uma sala de conferências da universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, nesta segunda-feira (24), matando uma pessoa e deixando três feridas. O atirador também morreu.

Publicidade Leia mais

Em um comunicado, a polícia da cidade de Mannheim, onde fica o campus do centro acadêmico, informou que o o indivíduo morreu após o ataque, sem dar detalhes sobre as condições da morte.

A polícia também afirmou que até agora não tinha conhecimento sobre uma possível carta de reivindicação do ataque e pediu à opinião pública que evite especulações. De acordo com a imprensa alemã, o atirador teria se suicidado.

De acordo com um canal de tevê público alemão, a universidade de Heidelberg pediu por email para seus estudantes não irem ao campus, mas afirmou que não há ameaça iminente.

Até o momento, não foram informadas a identidade do atirador ou das vítimas.

Universidade aberta

No campus da universidade onde aconteceu o ataque, ficam as faculdade de Ciências Naturais, departamentos do centro hospitalar universitário e o jardim botânico.

Após vários semestres de cursos à distância, devido à pandemia de Covid-19, os cursos voltaram ao modo presencial em outubro, disse uma pesquisadora da universidade à AFP, precisando que a fiscalização de passes sanitários é frequente na entrada da instituição.

A Universidade de Heidelberg, fundada em 1386, é a mais antiga da Alemanha. O lema do centro acadêmico é « Semper apertus », « sempre aberta » e a instituição exibe sempre sua vontade de trabalhar em um espírito de abertura e tolerância.

Legislação dura

A legislação alemã sobre posse de armas de fogo foi reforçada após dois ataques em escolas da cidade de Erfurt no leste do país, em abril de 2002 e na cidade de Winnenden, no sudoeste, em 2009. As armas utilizadas nos dois casos não haviam sido declaradas. O país agora conta com uma das leis mais duras da Europa sobre o assunto.

Pessoas de menos de 25 anos devem passar por um exame psiquiátrico antes de pedir permissão de porte de armas.

Mas isso não impediu que em 2016, nove pessoas morressem e ao menos 35 ficassem feridas no ataque realizado por David Ali Sonboly a um shopping de Munique. O atirador terminou se matando.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro