Antes de conversar com Putin, Macron não descarta represálias se Rússia invadir Ucrânia

O presidente Emmanuel Macron anunciou que conversa, pelo telefone, com o presidente Vladimir Putin na próxima sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, para discutir a tensão crescente na fronteira russo-ucraniana Geoffroy van der Hasselt Pool/AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (25) que a Rússia pagará "um alto custo" se invadir a Ucrânia, durante entrevista coletiva ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim. No entanto, ele ressaltou a posição convergente da França e da Alemanha a favor de uma "desescalada" na região e anunciou que conversará com o presidente russo Vladimir Putin na próxima sexta-feira (28).