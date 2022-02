França: 21 veículos de imprensa se unem contra fake news nas eleições de 2022

Um grupo de 21 veículos de imprensa da França uniram forças no programa de combate à desinformação chamado "Objectif Désinfox". Em 8 de fevereiro de 2022. © FLICKR :

Texto por: RFI 2 min

A iniciativa é inédita para as eleições presidenciais da França. Cerca de 21 veículos de imprensa do país uniram forças no programa de combate à desinformação chamado "Objectif Désinfox". Anunciado em dezembro pela agência AFP e pelo Google da França, o programa tem por objetivo combater as chamadas fake news durante a campanha presidencial e as legislativas de 2022 no país.