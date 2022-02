Jogador francês Zouma, do West Ham, vai pagar multa de € 300 mil após maltratar gato em vídeo

A polêmica teve início na segunda-feira (7), após a publicação de um vídeo no Twitter, em que o jogador francês, que atua no West Ham, aparece rindo enquanto bate e dá um violento pontapé em um de seus gatos na sua casa. As imagens chocantes foram gravadas pelo irmão do craque e divulgadas em primeira mão pelo tabloide britânico The Sun.

Publicidade Leia mais

Acusado de maus-tratos contra animais, Zouma foi punido pelo seu time, que anunciou nesta quarta-feira (9) que aplicará a pior sanção possível contra um jogador da equipe: duas semanas de salário – o equivalente a € 300 mil (R$ cerca de 1.794.462). Segundo o clube, o jogador aceitou imediatamente a multa e pediu que o montante seja doado a uma organização de proteção aos direitos dos animais. No Reino Unido, maltratar um bicho é passível de cinco anos de prisão.

O craque também perdeu seu contrato com a Adidas, um de seus principais patrocinadores. Além disso, está sendo alvo de uma petição publicada na plataforma francesa change.org, que já recolheu aproximadamente 200 mil assinaturas, que pede que ele seja sancionado pela Federação Francesa de Futebol.

O jogador também é alvo de queixas de diversas associações francesas de proteção aos direitos dos animais, como a PETA. "Qualquer pessoa que maltrate um animal dessa maneira deve sofrer as consequências dos seus atos. Pedimos ao técnico Didier Deschamps que expulse Kurt Zouma da seleção francesa", escreveu a associação em uma mensagem no Twitter.

Quiconque maltraite un animal d’une manière aussi flagrante et intolérable doit subir les conséquences de ses actes. Nous demandons donc à Didier Deschamps de désélectionner Kurt Zouma de l’équipe de France.https://t.co/0eempxCNTj — PETA France (@PETA_France) February 9, 2022

Kurt Zouma pediu desculpas pelo seu comportamento em um comunicado divulgado nesta terça-feira (8). “Sinto muito”, diz o texto. "Peço desculpas às pessoas que ficaram chocadas com o vídeo. Nossos dois gatos estão bem, em boa saúde. Eles são amados e mimados. Trata-se de um incidente isolado que não se repetirá" declarou, antes que os animais fossem levados para um abrigo. Em um outro comunicado, o West Ham afirmou que trataria do incidente "internamente", frisando que o time "não tolera, de maneira alguma, a crueldade contra animais."

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Gatos foram levados para abrigo

O arrependimento do craque, entretanto, não impediu que a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), organismo britânico que previne e age em caso de maus-tratos aos animais, retirasse a guarda dos dois felinos. Em um comunicado, o órgão informou que gostaria de "tranquilizar as pessoas que o caso está sendo investigado e "os gatos estão sãos e salvos".

A RSPCA também acrescentou que já estava "lidando com a situação antes do vídeo se tornar viral", e analisa como avançará o processo do ponto de vista legal, sem ferir a regra de proteção de dados (RGPD) que continua sendo aplicada no Reino Unido mesmo após o Brexit.

A Fundação Brigitte Bardot, presidida pela célebre atriz francesa, conhecida pelo seu combate pela causa animal, também comemorou o fato de os gatos terem sido retirados da casa do jogador, e classificou os maus-tratos de ato "vergonhoso."

🔵Les deux chats de Kurt Zouma ont été récupéré et mis à l’abri !



Les #chats qui avaient fait l’objet d’actes de maltraitance ignobles, dévoilée dans une vidéo qui a créé la polémique, ont été saisis par la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux (RSPCA). https://t.co/yPUYJwa6oS — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) February 9, 2022

Em entrevista ao canal Sky News, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, qualificou o comportamento do craque de “desprezível” e se disse desapontado. “Quando jovens e crianças veem jogadores de futebol ou primeiros-ministros agindo mal, acabam achando normal agir dessa maneira”, declarou, aproveitando a ocasião para dar uma alfinetada no premiê Boris Johnson, visado por ter organizado uma festa no auge das restrições sanitárias contra a Covid-19 - escândalo que ficou conhecido como "Partygate".

Mayor of London Sadiq Khan says he is "disappointed" in West Ham for playing Kurt Zouma after footage emerged of him kicking his cat. He adds 'when young people see football players, or Prime Ministers, getting away with bad behavior they think it's ok'.https://t.co/sk7n4cXQLy pic.twitter.com/AMuZwc9EoA — Sky News (@SkyNews) February 9, 2022

"Isso é o que sente seu gato"

Apesar do incidente, na terça-feira (8), Zouma foi convocado para o jogo contra o Watford, pela Liga 1, que aconteceu no estádio de Londres, mas foi vaiado pela torcida adversária e mesmo por alguns fãs. Quando Zouma sofreu uma falta cometida pelo jogador Josh King, os torcedores do Watford entoaram "Isso ó que seu gato sente", em referência à agressão chocante contra o animal mostrada no vídeo.

O técnico do time, David Moyes, explicou à imprensa britânica que, apesar do incidente, Zouma “era um dos seus melhores jogadores e continuará entre os titulares. “Eu cuido do futebol. Estou decepcionado com sua atitude e o clube tomou todas as medidas necessárias internamente. Mas meu trabalho consiste em escolher a melhor equipe e Kurt faz parte dela”, justificou.

O técnico ainda ressaltou que “é apaixonado por animais” e entende que o vídeo tenha emocionado muita gente e, por isso, muitos defendem que Zouma deveria ter ficado fora do campo. “Devo fazer meu trabalho, que é escolher a melhor equipe possível. Kurt faz parte dela”, concluiu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro