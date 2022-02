Suíços decidem proibir quase toda publicidade de cigarros

Propaganda a favor da proibição da exposição de publicidade de cigarros para crianças e adolescentes é vista em Zurique. (03/02/2022) REUTERS - ARND WIEGMANN

Texto por: RFI 3 min

Os suíços votaram, neste domingo (13), a favor de proibir quase toda publicidade de cigarro – os resultados de um referendo que mostram que 57% dos eleitores aprovaram esta iniciativa. Até hoje, a Suíça contava com uma legislação permissiva em relação à publicidade do cigarro, graças ao forte lobby das maiores empresas mundiais do setor, muitas das quais com sede no país.