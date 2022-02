Ucranianos se preparam para invasão russa, enquanto Biden quer evitar outro fracasso como o do Afeganistão

Enquanto os Estados Unidos alertam para o risco de uma ofensiva russa a qualquer momento, os ucranianos se preparam para a eventual invasão. A imprensa francesa mostra como a resistência se organiza em Kiev e diz que os americanos querem evitar outro fracasso como o que ocorreu no Afeganistão.

Publicidade Leia mais

"Sem pânico, mas com vontade de organizar a resistência", diz o jornal Le Parisien. Milhares de pessoas se encontraram no sábado, em Kiev, para se manifestar e mostrar que os "ucranianos resistirão", enquanto o país "está cercado", afirma a reportagem.

Mais de 150 mil soldados russos estão mobilizados nas fronteiras da Rússia e da Belarus promovendo um cerco à Ucrânia. Ao sul do país, navios enviados pelo Kremlin manobram no mar Negro e no mar de Azov.

Nas redes sociais da Ucrânia, uma data circula: 16 de fevereiro, o dia da invasão previsto pelo governo americano. Apesar da ameaça, a vida segue e alguns ainda não acreditam em um conflito, como um diplomata francês entrevistado pelo jornal. "Os restaurantes estão cheios e as lojas abastecidas. É um fim de semana normal. Não há sinal de pânico", afirma.

Mas algumas pessoas preferem não arriscar e deixam tudo preparado caso haja um conflito armado. "Minha mulher irá para a casa da família dela no oeste. Eu ficarei aqui com meu filho de 19 anos para lutar", diz o pesquisador em ciências políticas Mikhaylo Basarab, entrevistado pelo Le Parisien.

De acordo com uma pesquisa publicada em dezembro pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 58% dos ucranianos e 12,8% das ucranianas estariam dispostos a pegar em armas para defender o país. Na floresta em torno da capital, todos os sábados, civis de todas idades aprendem, junto com as brigadas territoriais, as bases do combate militar. Outros financiam os exercícios.

Especulações

Para o jornal Libération, apesar dos alertas do presidente Joe Biden, os americanos estavam mais preocupados com uma possível anulação da final do torneio de futebol americano (Super Bowl) no domingo – que chegou a ser considerada – e com o bloqueio de caminhoneiros antivacinas canadenses na fronteira entre os dois países.

O tom alarmista do presidente teria gerado especulações. De acordo com o jornal francês, ao dizer que não usaria meios militares nem mesmo para resgatar cidadãos americanos na Ucrânia, Biden quer evitar um outro fracasso como o da retirada das tropas do Afeganistão. Também segundo o Libération, tanto democratas quanto republicanos concordam sobre o apoio militar e financeiro ao governo de Kiev, mas discordam sobre as sanções à Russia.

O jornal Le Figaro questiona: “qual a razão do hermetismo de Vladimir Putin, que corre o risco de se isolar ainda mais na cena internacional e de sofrer novas sanções?"

De acordo com o diário, com os Estados Unidos enfraquecidos após a retirada do Afeganistão e com a Europa dividida, para Putin, “talvez tenha chegado o momento de reconquistar a Ucrânia, cuja independência ele nunca digeriu”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro