"Uma ditadura", diz brasileira sobre a Hungria, país que Bolsonaro visita nesta quinta-feira

Jair Bolsonaro vai participar de cerimônia na Praça dos Herois, no centro de Budapeste. ATTILA KISBENEDEK AFP

Texto por: RFI 4 min

Jair Bolsonaro tem visita oficial marcada para esta quinta-feira (17), a Budapeste, capital da Hungria. O presidente brasileiro deve se encontrar com o primeiro-ministro Viktor Orbán e o presidente Janos Ader, de acordo com informações da assessoria do premiê. Brasileiros que moram no país contam à RFI como é viver sob um governo de extrema direita, assumidamente nacionalista e xenofóbico.