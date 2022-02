França pede medidas contra Rússia e EUA anunciam sanções contra regiões separatistas na Ucrânia

Após o presidente russo Vladimir Putin anunciar nesta segunda-feira (21) o reconhecimento das regiões separatistas pró-russas no leste da Ucrânia, os EUA anunciaram sanções contra as regiões de Donetsk e Lugansk, e alertaram que estão prontos para adotar outras medidas, caso seja necessário. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que a União Europeia adote sanções contra a Rússia.

O presidente americano, Joe Biden, "proibirá novos investimentos, comércio e financiamento de pessoas dos EUA nessas regiões da Ucrânia", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. Ela acrescentou que medidas mais amplas estão prontas para serem aplicadas "caso a Rússia invada ainda mais a Ucrânia".

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, conversaram agora à noite por telefone com Biden sobre a crise entre os governos russo e ucraniano. A Rússia mantém milhares de soldados nas fronteiras com o país e a invasão seria iminente, segundo a Casa Branca. Após o pronunciamento de Putin e as acusações contra a Otan e a Ucrânia, a crise dos últimos dias parece ter chegado a seu momento mais crítico nesta segunda-feira.

Em comunicado divulgado pela Presidência francesa, o presidente francês, Emmanuel Macron,condenou a decisão de Putin e pediu sanções europeias contra a Rússia . Ele também solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, denunciando uma "violação unilateral de compromissos internacionais da Rússia e o desrespeito à soberania da Ucrânia". A União Europeia (UE) está disposta a aplicar sanções, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, antes mesmo do pronunciamento de Putin e da declaração de Macron.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou a convocação iminente do Conselho de Segurança e Defesa Nacional e disse que discutiu o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Kiev também exigiu uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU diante da ameaça de uma invasão russa.

Secretário-geral da ONU muda agenda

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, modificou sua agenda no último minuto e voltou à sede da ONU em Nova York devido ao agravamento da situação da Ucrânia, indicou seu porta-voz nesta segunda-feira (21). Guterres "retornará a Nova York na terça-feira", disse Stephane Dujarric em um comunicado. "Diante da deterioração da situação com relação à Ucrânia, o secretário-geral cancela sua missão na República Democrática do Congo" prevista para segunda-feira, acrescentou Dujarric.

O presidente russo Vladimir Putin assina um decreto reconhecendo a independências rdas regiões separatistas no leste da Ucrânia © Alexei Nikolsky/AP

Reino Unido condena decisão russa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também denunciou o reconhecimento da independência das regiões separatistas da Ucrânia pela Rússia como "uma violação flagrante da soberania" do país e do "repúdio" dos acordos de paz de Minsk.

"É claramente contrário ao direito internacional. É uma violação flagrante da soberania e da integridade da Ucrânia, é o repúdio dos acordos de Minsk", declarou Boris Johnson durante uma coletiva de imprensa. Johnson vê "indícios de que a situação evolua em uma direção indesejável na Ucrânia" e afirmou que vai conversar à noite com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Pessoas retiradas das regiões controladas pelos separatistas no leste da Ucrânia chegam a um acampamento montado pelo Ministério de Emergências russo perto do posto de controle fronteiriço de Matveyev Kurgan na região de Rostov, Rússia. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

Encontro entre Lavrov e Blinken

A presidência francesa havia anunciado uma cúpula entre Putin e Biden no domingo, mas o Kremlin descreveu a ideia como "prematura". No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse que se reunirá com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, na quinta-feira.

A Casa Branca considera que a invasão da Ucrânia é iminente. Uma operação militar russa seria "particularmente brutal" e "custaria a vida de ucranianos e russos, sejam civis ou soldados", disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan. Moscou nega ter planos de invadir a Ucrânia, mas exige garantias de que essa ex-república soviética jamais fará parte da Otan, demanda até agora rejeitada pelo Ocidente.

O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, também condenou o reconhecimento pelo presidente russo, Vladimir Putin, das regiões controladas pelos rebeldes no leste da Ucrânia, afirmando que a medida viola os acordos internacionais que Moscou tinha assinado.

As principais bolsas europeias fecharam nesta segunda-feira no vermelho, devido ao aumento da tensão na Ucrânia, onde os países ocidentais temem um agravamento do conflito.A bolsa de Frankfurt caiu 2,07%, e o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, 2,04%. O FTSE 100, de Londres, teve baixa de 0,1%.

(Com informações da AFP)

