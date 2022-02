Autoridades não têm mais esperança de encontrar sobreviventes da balsa italiana que pegou fogo na Grécia

A fumaça sobe do Euroferry Olympia, de bandeira italiana, em chamas no Mar Jônico, perto da ilha grega de Corfu. No domingo, 20 de fevereiro de 2022.

Cinco dias depois do incêndio, a balsa italiana que pegou fogo perto da ilha de Corfu, na Grécia, será rebocada nesta terça-feira (22) para um porto grego, com o objetivo de facilitar a busca de 10 pessoas que permanecem desaparecidas. Mas a esperança de encontrar sobreviventes é cada vez menor, segundo as autoridades.

Publicidade Leia mais

Uma espessa coluna de fumaça continua saindo da 'Euroferry "Olympia"', que pertence à empresa italiana Grimaldi. A embarcação sofreu um incêndio por razões ainda indeterminadas a 10 milhas náuticas de Corfu, no Mar Jônico.

O balanço atual é de um morto, três feridos e 10 desaparecidos. A balsa seguia do porto grego de Igoumenitsa para o porto italiano de Brindisi quando aconteceu o acidente. A embarcação será rebocada para Astakos, porto localizado a 230 km ao sul de Corfu, onde as operações terão continuidade “com o máximo de segurança", informou a guarda costeira grega em um comunicado. "As possibilidades de busca e salvamento a bordo do navio Euroferry "Olympia" foram esgotadas", continua a nota.

"Quatro rebocadores, dois barcos de patrulha da polícia portuária e um navio dos bombeiros participaram das buscas", disse à AFP uma fonte da polícia portuária. Barcos de patrulha da guarda costeira grega monitoram agora a possibilidade de manchas de poluição provocadas pelo incêndio, mas, por enquanto, "nenhum indício foi encontrado", segundo a mesma fonte.

Os habitantes de Kassiopi, no norte da ilha de Corfu, estão preocupados com a presença do barco em chamas pelo quinto dia consecutivo perto de seu vilarejo turístico. "Tememos que o óleo seja despejado no mar, prejudicando o turismo", disse à AFP o aposentado Achileas Koutsouris.

"A questão é encontrar as pessoas desaparecidas", mas "o barco está ao largo de Corfu há cinco dias. Estamos preocupados [porque] o verão está chegando e estamos esperando turistas", acrescenta Spyros Kazianis, 51, ex-funcionário de um hotel.

Imagens do barco transmitidas pela televisão pública ERT mostram veículos carbonizados nos porões e bombeiros equipados com máscaras respiratórias realizando buscas em "temperaturas muito altas, que variam de 400 a 900 graus".

"Mas as esperanças estão diminuindo no 5º dia do incêndio", repercute o canal local ERT.

A empresa italiana Grimaldi, proprietária do ferry, informa que 153 veículos de carga e 32 automóveis estavam a bordo.

Passageiros ilegais

Ao todo, 281 pessoas sobreviveram: 230 passageiros, muitos deles caminhoneiros de países do leste da Europa, e 51 tripulantes. Entre os sobreviventes, há dois migrantes afegãos que não estavam registrados, o que provoca o temor de que outras pessoas pudessem ter embarcado sem constar da lista de passageiros.

Três caminhoneiros feridos permanecem hospitalizados em Corfu: um bielorrusso, resgatado no domingo (20) e que sofre problemas respiratórios, além de um búlgaro e um romeno.

Cerca de 50 passageiros, incluindo turistas italianos, já foram repatriados, segundo as autoridades.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro