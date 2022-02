UE prevê sanções à Rússia e EUA levantam o tom após reconhecimento de regiões separatistas na Ucrânia

Enquanto a Otan realiza nesta terça-feira (22) uma reunião de emergência dos embaixadores dos 30 países membros da Aliança com o representante da Ucrânia, após o reconhecimento por Moscou das regiões separatistas do leste ucraniano, a União Europeia (UE) trabalha nas sanções contra a Rússia. A decisão de Vladimir Putin foi fortemente condenada no ocidente e as represálias começam a ser anunciadas.

Uma reunião informal extraordinária foi convocada entre todos os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, conforme comunicado de imprensa conjunto da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

As instituições se reunirão para "finalizar sem demora" este primeiro conjunto de sanções, um dia após Vladimir Putin reconhecer as regiões separatistas no leste da Ucrânia, para onde ele enviou soldados para “manter a paz", diz o documento. As duas instituições também pretendem sancionar "os que estão envolvidos" neste reconhecimento "ilegal e inaceitável", especifica a declaração conjunta.

As medidas visam asfixiar o financiamento de operações militares russas na região leste da Ucrânia e limitar a escalada de tensões na área, bem como impedir o acesso das autoridades russas aos mercados financeiros e de capitais europeus.

O plano é interromper o comércio entre as duas entidades separatistas e a UE, "para garantir que os responsáveis ​​sofram claramente as consequências econômicas de suas ações ilegais e agressivas".

Estados Unidos levantam o tom

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já proibiu qualquer novo investimento, comércio ou financiamento de americanos nas regiões separatistas. Esse foi um pacote de medidas mínimas, antes do anúncio de novas sanções.

Após uma reação inicial cautelosa, os americanos levantaram a voz nesta terça-feira em resposta à ordem do presidente Putin de enviar tropas russas para duas áreas separatistas da Ucrânia, chamando, pela primeira vez, esta manobra de "o início de uma invasão" e prometendo reforçar sua resposta.

"Acreditamos que este é, sim, o início de uma invasão", disse Jonathan Finer, alto funcionário da Casa Branca, à CNN. Na segunda-feira, a presidência havia tomado o cuidado de falar apenas em "flagrante violação" dos compromissos internacionais de Moscou.

Boris Johnson fala em uma “longa crise”

O Reino Unido, por sua vez, anunciou nesta terça-feira sanções contra três oligarcas russos conhecidos por serem próximos ao Kremlin. Cinco bancos russos também são atingidos pelas medidas, em uma reação imediata dos britânicos ao reconhecimento de Moscou das regiões separatistas no leste da Ucrânia.

Os bilionários visados ​​são Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e o sobrinho dele, Igor Rotenberg, informou o primeiro-ministro, Boris Johnson, ao Parlamento. "Outras sanções estão prontas para serem introduzidas, com os Estados Unidos e a União Europeia, se a escalada continuar”, acrescentou o premiê.

Alemanha suspende gasoduto

A Alemanha acabou cedendo, nesta terça-feira, ao suspender o gasoduto Nord Stream 2, após o reconhecimento de Moscou das províncias ucranianas pró-Rússia. A suspensão, talvez definitiva, desse projeto faraônico foi anunciada pelo próprio chanceler alemão, que ainda ameaçou com "outras sanções".

O gazoduto era um projeto emblemático tanto para Berlim como para Vladimir Putin e estava sendo realizado apesar das críticas. Concluído desde o outono passado, ele não estava em serviço devido a um bloqueio legal do regulador de energia alemão, que exigia o cumprimento da legislação europeia e alemã neste setor. O Nord Stream 2 conecta a Rússia à Alemanha por meio de um tubo de 1.230 quilômetros sob o Mar Báltico com capacidade de 55 bilhões de m3 de gás por ano, na mesma rota de seu gêmeo Nord Stream 1, operacional desde 2012.

Porém, a decisão anunciada nesta terça-feira pelo chanceler alemão vai mais longe, já que o governo alemão retirou um parecer "político" favorável que havia emitido sobre o gasoduto e que concluía que o projeto não representa um risco de "segurança" nacional. Este ponto, contudo, será reconsiderado. A mudança de perspectiva gerou manchetes nos jornais locais: "Nord Stream 2 não é mais tabu" na Alemanha, resumiu o jornal Handelsblatt.

Reflexos na economia

Os mercados globais foram fortemente abalados pelas tensões em torno da Ucrânia e as sanções do Ocidente contra a Rússia. Os índices de ações caíram na abertura nesta terça-feira na Europa e fecharam em forte queda na Ásia.

Porém, por volta das 12:55 GMT, os mercados europeus recuperavam suas perdas: Frankfurt perdia apenas 0,12%, Milão 0,20%, enquanto Londres tinha alta de 0,31% e Paris 0,11%.

"Com o foco do Kremlin nas duas províncias separatistas e a perspectiva de uma invasão total da Ucrânia se distanciando, o Ocidente não vai usar toda a gama de sanções planejadas", espera Vincent Juvyns, estrategista do JP Morgan AM. Além disso, "a condenação da escalada de tensões pela frente internacional de forma unida, nas últimas horas" ajuda a tranquilizar os mercados, acrescenta o analista.

Na Bolsa de Valores de Moscou, o principal índice RTS caiu 1,28% e acumulou queda de quase 15%, em dois dias. A moeda russa também se desvaloriza frente ao dólar,

A Noruega, que não é membro da União Europeia, anunciou nesta terça-feira que se juntaria às próximas sanções da UE contra a Rússia devido à crise na Ucrânia. O país escandinavo também confirmou a realização, em março, de grandes manobras bianuais da OTAN, naquele que deverá ser o maior exercício militar da Aliança Atlântica este ano. "A situação na Ucrânia está em um nível dramático", disse o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre, durante uma coletiva de imprensa em Oslo. "Ontem foi uma guinada", disse ele, referindo-se à decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer as regiões separatistas da Ucrânia.

Rússia reconhece república autoproclamada

Nesta terça-feira, o líder da autoproclamada república de Donetsk confirmou que a Rússia reconheceu como território toda a região administrativa composta por esta cidade, no leste da Ucrânia. Falando na televisão pública russa, Denis Pushilin explicou que a questão das áreas não controladas pelos separatistas na região de Donetsk seriam resolvidos mais tarde. "A questão da fronteira não é simples, será resolvida depois”, disse.

A Rússia "no momento" não tem intenção de enviar forças para os territórios separatistas no leste da Ucrânia, mas o fará no caso de uma "ameaça", disse o vice-ministro de Relações Exteriores do país, na segunda-feira (21). "Se houver uma ameaça, é claro que forneceremos ajuda em função do acordo que foi ratificado" [com os separatistas], acrescentou.

Uma família passa de território controlado por separatistas pró-russos para áreas controladas pelo governo ucraniano em Stanytsia Luhanska, o único ponto de passagem aberto diariamente, na região de Luhansk, leste da Ucrânia, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. AP - Vadim Ghirda

Dois decretos do presidente russo assinados na segunda-feira pedem ao Ministério da Defesa que "as forças armadas da Rússia assumam funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk. Os acordos de ajuda mútua, rubricados no dia anterior por Vladimir Putin, foram ratificados pelos parlamentares russos nesta terça-feira. Os textos criam "a base legal para a presença" nesses territórios "das unidades militares russas necessárias para manter a paz na região e garantir uma segurança duradoura para as partes", segundo nota explicativa que acompanha os acordos. Esses documentos "estabelecem as obrigações das partes de garantir assistência mútua se uma das partes for alvo de um ataque" e "preveem a proteção conjunta" das fronteiras.

Nas últimas semanas, a Rússia deslocou cerca de 150.000 soldados para as fronteiras ucranianas, aumentando os temores de uma grande invasão de seu vizinho, pró-ocidental. Em seu discurso televisionado, Putin exortou a Ucrânia a cessar imediatamente "suas operações militares" contra os separatistas, sob o risco de ter que assumir "a responsabilidade pelo derramamento de sangue".

Desde o conflito no leste da Ucrânia começou, em 2014, mais de 14.000 pessoas morreram.

