Mais de 50.000 ucranianos fugiram do país após a invasão russa

O número de ucranianos que já deixaram o país fugindo da guerra passa de 50.000, em menos de 48 horas desde o início da invasão russa. A informação foi divulgada pelo chefe da agência de refugiados da ONU, nesta sexta-feira (25), que também contou 100.000 deslocados na Ucrânia, apenas na quinta-feira.

"Mais de 50.000 refugiados ucranianos fugiram de seu país em menos de 48 horas - a maioria para a Polônia e Moldávia - e muitos outros estão indo para as fronteiras", escreveu em um tuíte Filippo Grandi, do Alto Comissariado da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), "agradecendo calorosamente aos governos e cidadãos de países que mantenham suas fronteiras abertas para acolher os refugiados".

A invasão russa jogou dezenas de milhares de ucranianos nas estradas em direção às fronteiras da União Europeia, especialmente na Moldávia e na Polônia, mas também na Hungria e na Romênia.

Em outro tuíte, Grandi agradeceu particularmente à presidente da Moldávia, Maïa Sandu, "por permitir que as pessoas que fogem da Ucrânia cruzem a fronteira com segurança", assegurando-lhe de que o Alto Comissariado da ONU para Refugiados "faria todo o possível para ajudar a mobilizar a assistência internacional, enquanto o país as recebe e dá as boas-vindas".

Otan aprova envio de reforços militares

Os líderes dos países membros da Otan aprovaram na noite desta sexta-feira (25) o envio de reforços militares ao leste da Europa, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, e acusaram Moscou de mentir sobre suas intenções.

"Ninguém deve ser enganado pela enxurrada de mentiras por parte do governo russo", declararam os chefes de Estado e de governo dos 30 países membros, em comunicado conjunto publicado ao fim de cúpula organizada por videoconferência. “Agora estamos implantando forças defensivas adicionais para a parte oriental da aliança", acrescentaram, sem fornecer mais detalhes.

O presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma invasão à Ucrânia na madrugada de quinta-feira, com ataques aéreos e entrada de forças terrestres, inclusive na direção da capital Kiev. O ataque causou comoção na comunidade internacional. Nesta sexta-feira, as forças ucranianas lutavam contra militares russos na capital Kiev, enquanto o presidente russo desprezava as sanções ocidentais, pedindo ao exército ucraniano para assumir o poder.

Soldados ucranianos tomam posição no centro de Kiev. Em 25 de fevereiro de 2022. AFP - SERGEI SUPINSKY

A Torre Eiffel iluminada com as cores da Ucrânia

Seguindo o que já aconteceu em vários outros edifícios europeus que foram decorados em amarelo e azul, nos últimos dias, em apoio ao país invadido pela Rússia, a Torre Eiffel foi iluminada, nesta sexta-feira (25), com as cores da Ucrânia.

O famoso monumento parisiense, um dos mais visitados do mundo e símbolo da França, ficará decorado em amarelo e azul das 18h00 de sexta-feira (14h00 em Brasília) até às 12h30 de domingo (27), disse a empresa operadora do monumento, em comunicado de imprensa.

O ato simbólico foi decidido "a pedido" da prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, "em apoio à população ucraniana", especificou a empresa Sete, da qual a cidade de Paris é acionista majoritária.

Candidata à presidência da França, Anne Hidalgo já havia ordenado, na quarta-feira, iluminar a Prefeitura nas cores amarelo e azul, simultaneamente com Berlim e o Portão de Brandemburgo, na Alemanha.

Outros edifícios europeus foram iluminados desta forma, como a Câmara Municipal de Sarajevo e o portão do Cinquantenaire em Bruxelas.

Torre Eiffel ganha as cores da bandeira da Ucrânia. © Reuters / BENOIT TESSIER

Polônia e República Tcheca fecham espaço aéreo

A partir da meia-noite, a Polônia e a República Tcheca vão fechar o seu espaço aéreo às companhias aéreas russas, também em resposta ao ataque lançado quinta-feira por Moscou à Ucrânia.

"Ordenei a preparação de uma resolução do Conselho de ministros que levará ao fechamento do espaço aéreo sobre a Polônia para as companhias aéreas russas", escreveu o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, no Facebook. Um porta-voz do executivo polonês esclareceu, pelo Twitter, que "a proibição entrará em vigor a partir da meia-noite".

A República Tcheca também vai fechar o seu espaço aéreo aos voos com destino aos aeroportos nacionais realizados por companhias aéreas russas, informou o ministro dos Transportes do país, Martin Kupka, nesta sexta-feira. Ele especificou que o país trabalha em cooperação com a Polônia e que a proibição estaria relacionada com os voos das companhias russas que ligam Praga e Moscou e Praga e São Petersburgo.

(Com informações da AFP)

