Polônia se nega a jogar partida de classificação da Copa do Mundo contra a Rússia

Cezary Kulesza (à direita), presidente da federação Polonesa de Futebol, diz que Polônia não vai jogar as eliminatórias da Copa do Mundo contra a Rússia. Jogo estava previsto para 24 de março.

A Polônia "não pretende jogar a partida de classificação" para a Copa do Mundo contra a Rússia, marcada para 24 de março em Moscou, anunciou o presidente da Federação Polonesa, Cezary Kulesza, neste sábado (26), no Twitter.

Publicidade Leia mais

"Chega de falar, é hora de agir. Devido à escalada de agressão da Rússia na Ucrânia, a seleção polonesa não pretende jogar a partida de classificação contra a equipe russa", disse Kulesza, acrescentando que "esta é a única decisão correta e que está em comunicação com as federações de futebol da Suécia e da República Tcheca para apresentar uma posição comum à FIFA".

Suécia e República Tcheca também podem ter de viajar para Moscou em 29 de março, para a final da repescagem, se a Rússia se classificar no dia 24 na partida contra a Polônia.

Na sexta-feira (25), o mundo do esporte impôs várias sanções contra a Rússia, após a invasão da Ucrânia. Entre elas, estão o cancelamento de São Petersburgo como sede da final da Liga dos Campeões de futebol e o do Grande Prêmio de Fórmula 1 que seria realizado em Sochi, em setembro.

O capitão da seleção polonesa, Robert Lewandowski, celebrou imediatamente a posição assumida por sua Federação.

"É a decisão certa. Não consigo imaginar jogar uma partida contra a seleção nacional russa em uma situação em que a agressão armada continue na Ucrânia", tuitou o jogador do Bayern de Munique.

"A FIFA expressa sua esperança de uma cessação rápida das hostilidades e o retorno da paz à Ucrânia", diz o título principal do site da entidade neste sábado.

No site da FIFA, lê-se a seguinte mensagem: "A FIFA condena o uso da força pela Rússia na Ucrânia, bem como o uso de qualquer tipo de violência para resolver conflitos. A violência nunca é uma solução, então a FIFA pede a todas as partes que restaurem a paz por meio de um diálogo construtivo. O órgão deseja expressar sua profunda solidariedade a todos os afetados por este conflito.

Em relação aos assuntos de futebol relacionados à Rússia e à Ucrânia, a FIFA continuará monitorando a situação e as atualizações relacionadas aos próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 serão comunicadas oportunamente".

Cerca de 100 mil ucranianos estão na Polônia

Cerca de 100 mil ucranianos cruzaram a fronteira para a Polônia desde o início do ataque russo - anunciou o vice-ministro polonês do Interior, Pawel Szefernaker, neste sábado (26).

"Desde o lançamento das operações de guerra na Ucrânia e até hoje, ao longo da fronteira com a Ucrânia, 100 mil pessoas cruzaram da Ucrânia para a Polônia", disse Szefernaker à imprensa no posto fronteiriço de Medyka, no sudeste da Polônia.

O país é membro da União Europeia e da OTAN.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro