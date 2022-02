Em meio a alerta aéreo, brasileiros aguardam para deixar Kiev em direção à Polônia e Romênia

A capital ucraniana acordou neste domingo (27) com o barulho das explosões e trocas de tiros em Boutcha, cidade próxima a Kiev, atingida pelas forças russas. Segundo o site Segodhnya.ua, as tropas russas e ucranianas ainda combatem na cidade, perto da periferia da capital. Nesta manhã, um alerta aéreo foi detectado em Kiev e a população está trancada em abrigos.

Desde sexta-feira (25), os brasileiros que vivem no país têm tentado fugir em trens em direção à Polônia e à Romênia, seguindo recomendações da embaixada brasileira em Kiev. A prefeitura da capital decretou um toque de recolher entre 17h e 8h até segunda-feira (28), e a recomendação era, até a manhã deste domingo, tentar se dirigir às estações para pegar trens em direção a locais perto da fronteira, como Chernivtsi, Uzhhorod e Lviv.

Em nota, a embaixada também informou que "o governo brasileiro está trabalhando na possibilidade de apoio no transporte para as fronteiras perto de Chernivtsi e Lviv, bem como no deslocamento posterior para Bucareste e Varsóvia. (ou outro local de acolhida)". As autoridades brasileiras no local também alertaram sobre a situação "extremamente difícil nos postos de fronteira com a Polônia e com outros países vizinhos." A recomendação é aguardar em um local próximo até a situação se estabilizar.

Segundo a embaixada brasileira, "há inúmeros relatos de enormes aglomerações, atrasos que chegam a durar dias, comportamento agressivo, falta de hospedagem e necessidades básicas. A equipe diplomática em Kiev, que se encontra sob toque de recolher até a segunda-feira, está fazendo todos os esforços possíveis para contatar as autoridades ucranianas sobre o assunto, mas os contatos estão difíceis no quadro de conflito", diz a mensagem. Até agora, cerca de 50 brasileiros já conseguiram deixar a Ucrânia.

A situação na capital ucraniana está cada vez mais dramática. Nas redes sociais, brasileiros postam fotos e vídeos de prateleiras vazias nos supermercados e o tom, que era de resiliência, passou a ser de desespero. A internet também começa a falhar: neste domingo, a RFI Brasil não conseguiu entrar em contato com brasileiros que moram na cidade e vinham respondendo diariamente às mensagens.

"A gente faz todo o possível para ajudá-los a passarem a fronteira e chegarem à Polônia ou à Romênia. Estamos trabalhando nisso", disse a funcionária que atendeu o número de plantão divulgado pela embaixada brasileira em Kiev, numa ligação com muitos cortes e ruídos.

No sábado (26), um grupo de jogadores brasileiros do Shakhtar e Dínamo, que estavam no hotel Opera, a cerca de dois quilômetros da estação, conseguiram deixar o local de carro e embarcar em um trem na cidade de Chernivtsi, que fica no oeste da Ucrânia, de onde pegariam um outro trem para a Romênia. Houve dúvidas sobre a viabilidade de realizar o trajeto, mas diante da situação, o grupo resolveu arriscar a travessia, como mostra o relato dramático da esposa do zagueiro Marlon Santos, do Shakhtar, Maria Souza, que gravou um vídeo deixando o hotel com três crianças pequenas, viralizou nas redes sociais.

Em seguida, o próprio jogador divulgou uma mensagem no Instagram no sábado (26), no final da tarde, dentro do trem.

Na página Facebook da embaixada brasileiro, muitos brasileiros também demonstraram pânico. "Tenham misericórdia das pessoas, que estão no trem sem descanso, sem dormir, sem se alimentar, com crianças de colo, e precisam de ajuda para sair do país e entrar na Polônia" escreveu uma internauta. No sábado, mais de 150 mil pessoas já haviam atravessado a fronteira polonesa.

Zelensky acusa Rússia de bombardear civis

Neste domingo (27), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou as forças russas de bombardear alvos civis e afirmou que as ações de Moscou podem ser comparadas a um genocídio. "É terrorismo. Eles vão bombardear nossas cidade e matar nossas crianças", declarou o chefe de Estado ucraniano, em uma mensagem. De acordo com o presidente ucraniano, a noite foi dura em Kiev e as tropas russas atacaram inclusive ambulâncias.

In a phone conversation, I thanked @AndrzejDuda for his personal leadership in granting Ukraine membership in the #EU. The concrete daily assistance of Poland to our country is also invaluable. The 🇺🇦 🇵🇱 relationship is a common history and, I am sure, a common European future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Zelensly agradeceu a formação de uma "coalizão internacional" de países que fornecem armas e equipamentos à Ucrânia, citando os anúncios recentes feitos pela Alemanha e a Bélgica, no quarto dia da invasão ao país. O presidente ucraniano também agradeceu o presidente polonês, Andrzej Duda pelos esforços envolvendo a integração da Ucrânia à UE.

