União Europeia cria “hub” para ajuda humanitária à Ucrânia via Polônia

Refugiados ucranianos no posto fronteiriço de Medyka. Em 26 de fevereiro de 2022.

A França, que levará uma resolução sobre ajuda humanitária à Ucrânia ao Conselho de Segurança da ONU, na noite desta segunda-feira (28), enviou 33 toneladas de ajuda aos refugiados para a Polônia. Outros países fazem o mesmo, seja enviando dinheiro, equipamentos ou armas.

Os países da União Europeia (UE) concordaram em criar um centro no país vizinho para concentrar a ajuda humanitária a ser entregue à Ucrânia. "Os países da União Europeia concordaram em criar um ‘hub’ humanitário na Polônia que torna possível retransmitir e coordenar toda a ajuda que teremos de fornecer às populações ucranianas que permanecerem no local", declarou Jean-Yves Le Drian, ministro francês da Europa e das Relações Exteriores nesta segunda-feira (28)

No domingo (27), Washington anunciou a liberação de US$ 54 milhões em ajuda humanitária adicional a Kiev. Mais de 30 toneladas de material também partirão para a Moldávia, no início desta semana. Israel, por sua vez, fornecerá 100 toneladas de material humanitário.

A Itália enviou € 110 milhões em ajuda ao governo ucraniano, enquanto a Espanha prometeu enviar 20 toneladas de ajuda à Ucrânia, principalmente equipamentos médicos e equipamentos de defesa. A Holanda anunciou € 20 milhões em ajuda humanitária.

Na Turquia, a Direção de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD) anunciou o envio para a Moldávia de três veículos longos para ajuda aos refugiados ucranianos. A Cruz Vermelha na Turquia, por sua vez, entregou ajuda à fronteira Ucrânia-Romênia, em cooperação com a Cruz Vermelha Romena. A Grécia enviará "equipamento defensivo" e ajuda humanitária.

A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira 150 milhões de coroas (€ 20,1 milhões) em ajuda humanitária à Ucrânia, além dos € 50 milhões anunciados na sexta-feira (25), bem como a doação de equipamentos civis e um hospital móvel. A Alemanha liberou um envelope de € 16 milhões para "ajuda humanitária essencial" aos ucranianos.

Fornecimento de armas

Os países da UE também concordaram em coordenar o fornecimento de equipamento militar de defesa aos ucranianos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, explicou que se trata de recorrer ao "European Peace Facility" (EFF), um fundo fora do orçamento europeu especialmente destinado a financiar compras militares, no âmbito da política externa e de segurança comum.

"No campo do armamento, também atuamos em coordenação europeia para apoiar a Ucrânia com meios defensivos. Esta coordenação foi decidida ontem [domingo] pelo Ministros das Relações Exteriores da UE e também será acionada a partir de um centro de coordenação na Polônia", explicou Michel.

O Kremlin acusou nesta segunda-feira a União Europeia de agir de maneira "hostil" em relação à Rússia, considerando as entregas de armas à Ucrânia perigosas e desestabilizadoras e provando a legitimidade dos esforços de Moscou para "desmilitarizar" o seu vizinho. Os países ocidentais decidiram fornecer mais equipamentos militares à Ucrânia para ajudá-la a se defender contra a ofensiva russa, que Moscou descreve como uma operação militar especial "para proteger civis".

A questão que se impõe no momento é como tanto o armamento quanto a ajuda humanitária chegarão aos ucranianos, uma vez que as tropas de Moscou destruíram vários aeroportos do país. Assim, as entregas deverão ser feitas por rodovias, congestionadas por refugiados e sob ataque das tropas russas.

Um balanço provisório da ONU estima que 102 civis foram mortos e 304 foram feridos no conflito. Contudo, “os números reais são maiores”, disse a Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. No domingo (27), o ministro da Saúde ucraniano havia relatado 352 civis mortos, incluindo 14 crianças, e 1.684 civis feridos, incluindo 116 crianças.

(Com informações da AFP)

